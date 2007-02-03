فرهنگ و هنر در مطبوعات

به گزارش خبرنگار مهر، "تهران امروز" در ویژه نامه دو صفحه ای که در ایام جشنواره فیلم فجر به این اتفاق سینمایی اختصاص داده، مطالب متنوعی را در خصوص فیلم های به نمایش درآمده در روز گذشته و فیلم های آتی آورده است. پیام دبیر جشنواره فجر، گفتگو با کارگردانان دو فیلم "پابرهنه تا بهشت" و "مینای شهر خاموش"، گپی با کارگردان فیلم کوتاه "پشت سر من" و گفتگوی مفصلی با کارگردان فیلم خارجی "وندی عزیز" در ادامه آمده است. یادداشت هایی از احمد طالبی نژاد، ابوالقاسم طالبی و معرفی فیلم "خاک سرد" در بخش دیگری از این صفحات منعکس شده است.

در صفحه تلویزیون به مجموعه ترکیه ای "کلید اسرار" و گپی با افشین هاشمی، بازیگر مجموعه "توی گوش سالمم زمزمه کن" و یادداشتی بر مجموعه "زیر تیغ" پرداخته شده و در صفحه پایانی هم گزارش مراسم پایانی همایش آیین های عاشورایی، موفقیت تصویرگران ایرانی در نمایشگاه بولونیا و گپی با رسول صدرعاملی آمده است.

روزنامه "بانی فیلم" عنوان روی جلد را به افتتاحیه جشنواره فیلم فجر اختصاص داده و در صفحه دوم به آن پرداخته که پیام وزیر فرهنگ، معاون امور سینمایی و دبیر جشنواره هم در ادامه صفحه دوم آمده است. ابهام در حضور "سنتوری" داریوش مهرجویی در جشنواره فجر و اعلام نامزدهای عکس، پوستر، آنونس و تیزر جشنواره و کسب جایزه ویژه یک فیلم ایرانی از جشنواره ساندنس در صفحه سوم منعکس شده است. گفتگو با کارگردان فیلم "پابرهنه تا بهشت" و گزارشی از رقابت فیلم ها برای تصاحب سیمرغ بهترین اقتباس ادبی از جشنواره فیلم فجر به نقل از مهر در صفحه چهارم منعکس شده است. گپی با کارگردان فیلم "مینای شهر خاموش" در صفحه پنجم آمده است.

نگاهی گذرا به جشنواره فیلم فجر به مناسبت بیست و پنج سالگی، عنوان مطلب صفحه ششم است و نصیریان به روایت نصیریان، بازخوانی بهترین فیلم های بیست و چهار دوره فیلم فجر، رویارویی نسل های مختلف، پرکارترین چهره های این جشنواره و درباره فیلم خارجی "آئورا" و نقدی بر فیلم هم در صفحات دیگری از ویژه نامه آمده است. صفحه تلویزیون چند خبر کوتاه از تولیدات جدید دارد و در صفحه پایانی به درگذشت پرویز یاحقی، ویولونیست معروف ایرانی و جایزه افتخاری برای کلینت ایستوود پرداخته شده است.

"ایران" در صفحه اول فرهنگ و هنر به فیلم "کینه 2" تاکشی شیمیزو پرداخته به انگیزه نمایش در جشنواره فیلم فجر و در ادامه مطلبی دارد درباره فیلم "بابی" امیلیو استوز و "زندگی پنهان" ایزابل کوئیکست. در صفحه دوم هم مطلبی درباره هایائو میازاکی، غول انیمیشن ژاپن مورد توجه قرار گرفته است. افتتاحیه جشنواره فیلم فجر و پیام وزیر ارشاد در اختتامیه آئین های عاشورایی در صفحه پایانی منعکس شده است. این روزنامه در چهار صفحه، جشنواره 25 فیلم فجر را از نظر گذرانده است.

روزنامه "جام جم" در صفحه رسانه به حضور گسترده سیما در جشنواره فیلم فجر و آغاز عاشورایی جشنواره فیلم فجر پرداخته و در صفحه پایانی اشاره ای دارد به برگزیدگان همایش آئین های عاشورایی و درگذشت پرویز یاحقی.

"همشهری" در صفحه تئاتر نگاهی دارد به نمایش های "بدون خداحافظی" و "چگونه می توان یک قصه عاشقانه را روایت کرد؟" و در صفحه شهر تماشا چشم انداز سینمای ایران را در 25 جشنواره فجر مورد تحلیل قرار داده است. گزارشی از افتتاحیه جشنواره فیلم فجر و اختتامیه همایش آئین های عاشورایی در صفحه ادب و هنر مورد توجه قرار گرفته است.

روزنامه "آینده نو" در صفحه ویژه جشنواره فیلم فجر، گفتگویی دارد با ابوالفضل جلیلی و برنامه های روز دوم جشنواره. فیل سیلویو برلوسکنی و داریوش مهرجویی هم چهره های روز را به خود اختصاص داده اند.

"اعتماد ملی" در صفحه ادب و هنر به حذف "سنتوری" مهرجویی از جشنواره فجر پرداخته و در ادامه چند خبر کوتاه را منعکس کرده است. در صفحات ویژه جشنواره فجر، گفتگو با رخشان بنی اعتماد درباره "خون بازی" و چند یادداشت و فیلم پیشنهادی آمده است.

روزنامه "اعتماد" در صفحه تلویزیون، پشت صحنه مجموعه "بوی گندم" همایون اسعدیان را منعکس کرده و در ویژه نامه جشنواره فجر به حذف "سنتوری" مهرجویی، گفتگو با کارگردان فیلم "پابرهنه در بهشت"، "مرد تمساحی" به روایت کارگردان و آغاز جشنواره فجر پرداخته است.

"حیات نو" در صفحات ویژه جشنواره گفتگوهایی دارد با علیرضا امینی، بهرام توکلی، جهانگیر کوثری و کارگردان فیلم "مرد حصیری". روزنامه "آفرینش" در صفحه دانشگاه هنر مروری دارد بر فیلم های جشنواره فجر، اختتامیه همایش آئین های عاشورایی و افتتاحیه جشنواره فیلم فجر.

"صدای عدالت" در صفحه هنری به اختتامیه همایش آئین های عاشورایی و نگاهی به بهترین های بیست و چهار دوره جشنواره فیلم فجر توجه کرده است. روزنامه "جوان" در صفحه سینما و تئاتر، فهرست نهایی نامزدهای اسکار را منعکس کرده که خبری دیرهنگام است و در ادامه بخش اول بازخوانی سیاست های انجمن نمایش در گفتگو با فرهاد مهندس پور را آورده است. در صفحه پایانی هم چند خبر مشترک با سایر مطبوعات منعکس شده است.

"همبستگی" در صفحه پایانی 125 سالگی تولد خالق "اولیسس" و چند خبر مشترک با سایر روزنامه ها را مورد توجه قرار داده است. روزنامه "کارگزاران" در صفحه هنر با مجید درخشانی به گفتگو نشسته و رامبد جوان را به عنوان چهره و ماهنامه "نوشتا" را به عنوان پیشنهاد معرفی کرده است. در صفحه پایانی هم به جلسات نقد و بررسی جشنواره فیلم فجر پرداخته است. "ابتکار" در صفحه پایانی به آخرین خبرها از جشنواره فیلم فجر و جایزه بشردوستی برای کلینت ایستووود توجه کرده است.