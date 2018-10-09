به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حداد عادل در سیزدهمین همایش تجلیل از مؤلفان و پدیدآورندگان مواد و رسانه‌های آموزشی و یادواره شهید محسن حججی، افزود: احترام به مؤلفان درسی و توجه به ارزش های دفاع مقدس و نمادهایی مانند شهید حججی واجب است.

وی ادامه داد: عموما مولفان کتاب‌های درسی گمنام می‌مانند چرا که اسم مولفان کتاب‌های درسی روی جلد کتاب ها نمی‌آید البته زمانی که ما درس می‌خواندیم اسم مؤلفان در کتاب درسی می‌آمد زیرا در گذشته کتاب‌ها چند تألیفی بود.

حدادعادل اظهار کرد: اگر ۲ هزار جلد از یک کتاب به فروش برسد لزوما همه جلدها را افراد نخوانده اند و ممکن است در کتابخانه ها بماند. ما کتاب درسی تعداد خوانندگانش بیشتر از شمارگانش است. چون یک کتاب را دانش آموز و اولیا می خوانند.

رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی ادامه داد: علاوه بر این، کتاب درسی آموخته می‌شود و سطر به سطر آن بحث می‌شود و به یک معنا، کتاب درسی در ذهن دانش‌آموز تزریق می‌شود و به همین جهت مولف کتاب درسی زحمتش بیشتر است.

وی با بیان این موضوع که از زمانی که به سازمان پژوهش آمدم، ظرافت و حساسیت کتاب درسی را لمس کردم بیان کرد: ‏بسیاری از کارها برای کتاب‌های معمولی، مکروه است اما برای کتاب درسی حرام است؛ به طور مثال کتاب درسی غلط چاپی ‏نباید داشته باشد. حتی یک غلط چاپی هم نباید در این کتاب ها دیده شود. ‏

رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی عنوان کرد: همچنین در کتاب های درسی احتیاجی به آوردن عبارات زائد نیست و به ‏خصوص عباراتی که در نثر اداری وجود دارد، نباید در کتاب های درسی باشد. مثلاً در دعوت‌نامه می نویسم «بدین وسیله ‏دعوت می شود» که «بدین وسیله» زائد است. ‏

وی با تأکید بر تقویت ویراستاری کتاب‌های درسی گفت: اهمیت ویراستاری کمتر از اهمیت تألیف نیست و اگر ناشری در کارش ‏موفق است، بدانید که بخش ویراستاری توانایی دارد و ویراستاری کتاب درسی، امری تخصصی است و باید ویراستار دوره ‏تخصصی دیده باشد؛ ما در فرهنگستان، گروه آموزشی مخصوص زبان و ادبیات فارسی داریم و این گروه برای خدمت رسانی به ‏کتاب های درسی آماده است.‏

حداد عادل ادامه داد: نکته دیگری که می خواهم بگویم بحث تأثیرگذاری کتاب های درسی بر ذهن دانش‌آموز است. هر کدام از ما ‏اگر ذهن مان را تجزیه و تحلیل کنیم، متوجه می شویم که سنگ بنای ارزش‌ها و نگرش‌های مان در کتاب های درسی بنا نهاده شده ‏است. آموزش در کودکی مثل حک کردن روی سنگ است و آنچه حک می شود دیگر تکان نمی خورد و مولفان باید روی این ‏موضوع حساس باشند چرا که مردمی هستند که در عمر خود به جز کتاب های درسی کتاب دیگری نمی خوانند. با این شرایط ‏اقتصادی، صنعت نشر رو به ورشکستگی است و کتابفروشی دیگر شغل درآمدزایی نیست. صنعت نشر در خطر است.‏

رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی همچنین بر زیبایی و استحکام کتاب های درسی تاکید کرد و گفت: بسیاری از ایرادات که ‏به نظام تعلیم و تربیت وارد می شود با تألیف درست یک کتاب درسی قابل پیشگیری است. ‏

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به یادواره شهید حججی نیز بیان کرد: ارزش‌های اسلامی و انقلابی و اصولی مثل ‏دفاع مقدس و چهره کردن افرادی که شایستگی الگو شدن دارند مثل شهید حججی، احترام به به همه شهداست و مبارک است که ‏کتاب درسی عنایت و التفات خاصی به مباحث دفاع مقدس دارد.‏‎ ‎