۱۷ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۱۸

وزارت صنعت اعلام کرد؛

صادرات تراکتور آزاد شد

وزارت صنعت، معدن و تجارت در مکاتبه ای اعلام کرد: صادرات تراکتور و قطعات آن، صرفا با مجوز شرکت تراکتورسازی ایران بلامانع است.

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه ای به سازمان صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب استان کرمان در خصوص ممنوعیت صادرات تراکتور و مجموعه قطعات آن اعلام کرد: صادرات تراکتور و قطعات آن صرفا با مجوز شرکت تراکتورسازی ایران بلامانع است.

سمیه رسولی

