به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ در راستای آشنایی بیشتر با صنایع دریایی، چالشها، دستاوردها و نیازهای آن، کارگاهها و سمینارهای تخصصی با حضور صاحبان صنعت و متخصصان بهعنوان یکی از بخشهای چهارمین جشنواره ملی «دریا مسیر پیشرفت» برگزار میشود.
همچنین آلایندههای منتشرشده از موتورهای دیزل دریایی و راهکارهای کاهش آن در این جشنواره مورد بررسی قرار می گیرد.
چهارمین دوره جشنواره ملی «دریا مسیر پیشرفت» در بخشهای مختلفی همچون «جشنواره فیلم کوتاه و عکس دانشجویی»، «مسابقات رباتهای زیردریایی(ROV) »، «مسابقات طراحی و ساخت شناورهای دریایی (RSV) «، «مسابقه ملی ایده پردازی دریایی»، «طرحها و دستاوردهای فناورانه دریایی کشور»، «جشنواره دانشآموزی دریا» و «نمایشگاه دستاوردهای فناورانه دریایی کشور» برگزار میشود.
نظر شما