  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۷ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۳۷

سرمربی پرسپولیس با بازیکنان تمرین کرد

سرمربی پرسپولیس با بازیکنان تمرین کرد

تمرینات امروز پرسپولیس در حالی برگزار شد که مهاجم نیجریه‌ای سرخپوشان و مربی بدنساز این تیم از امروز سه‌شنبه به سرخپوشان ملحق شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال پرسپولیس صبح امروز سه‌شنبه از ساعت ۱۰ صبح تمرین خود را در سالن بدنسازی آغاز کردند.گزارش تمرین امروز سرخپوشان را در پی می خوانید:

* تمرین امروز سرخپوشان در عمل با اعلام حضور مارکو استیلینوویچ همراه بود که از مرخصی برگشت و بازیکنان را تحت فشار برنامه‌های آماده‌سازی قرار داد که بخش اعظم آن حول محور تقویت عضلانی بود.

* گادوین منشا نیز از امروز به جمع بازیکنان ملحق شد ولی بشار رسن و شایان مصلح همچنان در تمرینات حضور ندارند.

* امید عالیشاه هم با توجه به اینکه تمرین امروز فردی و کار با وزنه بود، به جمع بازیکنان ملحق شد و تمرینات خاص خود را دنبال کرد. وی قبل از این تمرینات تحت نظر کادر پزشکی، برنامه‌های درمانی خود را با دستگاه‌های فیزیوتراپی انجام داده بود.

* حسین ماهینی هم که تمرینات خاص خود را دنبال می‌کند تا آماده عمل جراحی شود، امروز در کنار سایر بازیکنان، تمرین انجام داد.

* در تمرین امروز، احمد نورالهی و علیرضا بیرانوند که تیم ملی را همراهی می‌کنند، پنج سرخپوش حاضر در تیم ملی امید و سعید کریمی هم حضور نداشتند.

* جالب اینجاست برانکو و زلاتکو ایوانکوویچ هم امروز روی تردمیل و دوچرخه ثابت رفتند و ورزش کردند.

کد مطلب 4425420
مهدی مرتضویان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها