۸۵ درصد جمعیت دانشگاهی شرق استان تهران غیر بومی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالرضا ناظری در جلسه کمیته راهبردی فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران با تعدادی از مسئولین قضایی این منطقه طی سخنانی اظهار داشت: در خصوص وضعیت عمومی و امنیتی شرق استان تهران باید اعلام کنیم که این منطقه از سال ۹۰ از استان تهران جدا شد و با ۷ شهرستان امنیت این حوزه را بر عهده داشته است.

شرق استان تهران ۱۲۲ شهید نظم و امنیت و ۲۰۲ شهید مدافع حرم تقدیم انقلاب کرده است

ناظری در ادامه با اشاره به اینکه نزدیک ۵۲ درصد از مساحت استان تهران را در شرق با ۷ شهرستان داریم و از شهرستان های شمالی تا جنوب شرق استان تهران در حوزه ما قرار دارد افزود: موقعیت شرق استان تهران دارای ۲ میلیون ۴۰۰ هزار نفر جمعیت با احتساب ۵۲۰ هزار اتباع و ۴۸۰ هزار جمعیت شناور که عمدتا در شهرستان های شمالی و بخش کارگری قرار دارند بسیار حساس است.

وی با بیان این که در شرق استان تهران توفیق داشته ایم که ۱۲۲ شهید در عرصه نظم و امنیت تقدیم کنیم و خدمتگزار خانواده این شهدا هستیم گفت: در این حوزه ۲۰۲ شهید مدافع حرم هم داریم که پیکر مطهر و خانواده هایشان در این منطقه حضور دارند.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران با بیان اینکه ۸۵ درصد جمعیت دانشگاهی این منطقه غیر بومی است، افزود: در حوزه دانش آموزی نیز از ۲۰۷ هزار دانش آموز ۴۰ هزار نفر اتباع هستند و ترکیب جمعیتی در مناطق مختلف متفاوت است.