علیرضا چگینی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک، اظهار داشت: این هدایا از قرآن و مفاتیح گرفته تا مهر و جانماز و کامپیوتر، دوچرجه ، لباس ، چادر، عروسک و.... است و در مجموع به 37 میلیون تومان می رسد.

وی با اشاره به اینکه این هدایا مورد تقاضای کودکان و نوجوانان در سفر استانی رئیس جمهور به استان بوده است، افزود: در سفر دکتر احمدی نژاد به استان مرکزی بخشی از نامه ها به رئیس جمهور درخواست های این کودکان و نوجوانان بوده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خاطر نشان کرد: همچنین اعتبار 350 میلیون تومانی برای تهیه جهیزیه تعدادی برای نوعروسان استان از رئیس جمهور گرفته شده است.