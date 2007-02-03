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۱۴ بهمن ۱۳۸۵، ۹:۳۳

همزمان با ایام دهه فجر انقلاب؛

هدایای رئیس جمهور به کودکان استان مرکزی اهدا می‌شود

مسئول کمیته تعاون ستاد دهه فجر استان مرکزی گفت: در دهه فجر امسال، هدایای رئیس جمهور به 286 کودک استان مرکزی در اراک اهدا می‌شود.

علیرضا چگینی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک، اظهار داشت: این هدایا از قرآن و مفاتیح گرفته تا مهر و جانماز و کامپیوتر، دوچرجه ، لباس ، چادر، عروسک و.... است و در مجموع به 37 میلیون تومان می رسد.

 

وی با اشاره به اینکه این هدایا مورد تقاضای کودکان و نوجوانان در سفر استانی رئیس جمهور به استان بوده است، افزود: در سفر دکتر احمدی نژاد به استان مرکزی بخشی از نامه ها به رئیس جمهور درخواست های این کودکان و نوجوانان بوده است.

 

مدیرکل کمیته امداد امام خاطر نشان کرد: همچنین اعتبار 350 میلیون تومانی برای تهیه جهیزیه تعدادی برای نوعروسان استان از رئیس جمهور گرفته شده است.

کد مطلب 442545

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