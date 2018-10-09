شورای فرهنگ عمومی غنی ترین شورای استان باشد/لزوم خلق باورهای صحیح

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی ظهر سه شنبه در شورای فرهنگ عمومی استان، افزود: باید در حوزه کار فرهنگی جدی باشیم و آنطور که شایسته است در حوزه شورای فرهنگ عمومی ورود پیدا کرده و کارهای تخصصی و کارشناسی شده را عملیاتی کنیم.

احمدی با بیان اینکه موضاعات فرهنگی بسیار مهم و حائز اهمیت است، عنوان داشت: نباید موضوعات اقتصادی، عمرانی و امنیتی کار فرهنگی را تحت الشعاع قرار دهد.

احمدی با اشاره به موضوع احتکار و نقش فعالیت های فرهنگی در کاهش آن، اظهار کرد: مردم ما در دوران هشت ساله دفاع مقدس از خودگذشتگی فراوانی داشتند و کمک های زیادی برای عبور از بحران انجام دادند و این در حالی است که بزه و احتکار و آسیب های به وجود آمده امروزی نشان از این دارد که باورسازی فرهنگی مناسبی را عملیاتی نکردیم.

وی افزود: هیچ کشوری ثبات و رشد پایدار را تجربه نمی کند، مگر اینکه رشد و ارتقای فرهنگی را داشته باشد.

استاندار با بیان اینکه باید خلق باورهای صحیح در میان مردم را داشته باشیم، اظهار کرد: همانگونه که در تاب آوری اقتصادی آسیب پذیریم، در حوزه فرهنگی نیز این چالش ها و مشکلات وجود دارد و مشکلات فرهنگی به آرامی و بدون اینکه ما متوجه شویم رسوخ پیدا می کنند.

احمدی با تاکید بر برگزاری منظم و به موقع جلسات شورای فرهنگ عمومی در شهرستان ها، عنوان کرد: هیچکس و به هیچ بهانه ای حق تاخیر در برگزاری جلسات شورای فرهنگ عمومی را ندارد و نباید هدفگذاری های این شورا به حاشیه برود.

احمدی با اشاره به اهمیت بازمهندسی در فضای جدید فعالیت ها، گفت: تحقق مطلوب، کارشناسی شده و مناسب هدفگذاری های شورای فرهنگ عمومی ضروری است.

احمدی همچنین با تاکید بر بررسی تشکیل جلسات شورای قرانی در استان، افزود: اهمیت قران از همه موارد بالاتر است و باید با نگاه اصولی و صحیح از این ظرفیت و معارف قرانی برای بهبود زندگی مردم استفاده کنیم.

احمدی اظهار داشت: جایگاه این شورا باید مشخص شود و اگر برگزاری آن در سطح شورا ابلاغ شده در همان سطح و با تحقق کامل اهداف و اگر در سطح کمیته است نیز باید با رعایت چارچوب های هدفگذاری شده اجرایی شود.

وی افزود: با توجه به هجمه رسانه ای دشمنان باید اجرای اصولی و کارشناسی شده شوراهای مختلف فرهنگی را داشته باشیم.

استاندار از هدفگذاری و برنامه ریزی برای برگزاری هفته استان خبر داد و گفت: استان به عنوان پایتخت طبیعت ایران و سرزمین چهارفصل شناخته می شود و این مهم به عنوان ظرفیت فراگیر آن محسوب می شود.

احمدی با اشاره به اینکه در قالب این هفته داشته های استان به مردم معرفی خواهد شد، عنوان داشت: اردیبهشت ماه زمان مناسبی برای برگزاری این مهم است و زمان بندی و برنامه ریزی اجرای هدفگذاری ها مورد تاکید است.

وی افزود: در شهرستان ها نیز برنامه هایی در همین راستا اجرایی می شود.