1035 سرپناه تحویل محرومان استان مرکزی شد

علیرضا چگینی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: برای ساخت و تکمیل این واحدها مجموعا بیش از 6 میلیارد و 275میلیون ریال از محل بودجه استانی و درآمدهای امداد استان هزینه شده است.
وی تصریح کرد: در این ایام به میزان 57 میلیارد و 410 میلیون ریال به 143 هزار خانوار نیازمند استان مرکزی کالابرگ کالاهای مورد نیاز به مدت 5 ماه داده می شود.
چگینی گفت: از ابتدای امسال 2 هزار و617 نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد استان مرکزی ، در راستای خود اشتغالی و اشتغالزایی آموزش دیدند.
مدیرکل کمیته امداد استان مرکزی توضیح داد: این کارگاهها شامل آموزشهای مورد نیازمنجمله ، صنایع دستی ، دامداری است.
تا کنون بیش از 82 هزار نفر در قالب 37 هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد استان مرکزی هستند و بیش از 4 هزار نفر در نوبت تحت پوشش قرار گرفتن هستند.
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