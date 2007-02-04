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۱۵ بهمن ۱۳۸۵، ۱۰:۰۱

از ابتدای سال جاری ؛

1035 سرپناه تحویل محرومان استان مرکزی شد

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی گفت: از ابتدای سال جاری ، 1035 سرپناه در قالب احداث و تعمیر خانه ، ساخت حمام ، آشپزخانه ، حصار کشی و سرویس های مورد نیاز خانواده ها در شهرها و روستاهای استان انجام شده است.

علیرضا چگینی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: برای ساخت و تکمیل این واحدها مجموعا بیش از 6 میلیارد و 275میلیون ریال از محل بودجه استانی و درآمدهای امداد استان هزینه شده است.

 

وی تصریح کرد: در این ایام به میزان 57 میلیارد و 410 میلیون ریال به 143 هزار خانوار نیازمند استان مرکزی کالابرگ کالاهای مورد نیاز به مدت 5 ماه داده می شود.

 

چگینی گفت: از ابتدای امسال 2 هزار و617 نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد استان مرکزی ، در راستای خود اشتغالی و اشتغالزایی آموزش دیدند.

 

مدیرکل کمیته امداد استان مرکزی توضیح داد: این کارگاهها شامل آموزشهای مورد نیازمنجمله ، صنایع دستی ، دامداری است.

 

تا کنون بیش از 82 هزار نفر در قالب 37 هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد استان مرکزی هستند و بیش از 4 هزار نفر در نوبت تحت پوشش قرار گرفتن هستند.

کد مطلب 442548

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