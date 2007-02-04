1035 سرپناه تحویل محرومان استان مرکزی شد

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی گفت: از ابتدای سال جاری ، 1035 سرپناه در قالب احداث و تعمیر خانه ، ساخت حمام ، آشپزخانه ، حصار کشی و سرویس های مورد نیاز خانواده ها در شهرها و روستاهای استان انجام شده است.