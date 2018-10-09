نمایندگان باتصویب پروژه ریلی وساخت هتل درشمیرانات مردم راکمک کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش شهریور در نشست مردمی نمایندگان مجلس که در حسینیه اوشان برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: در منطقه رودبار خدمات شایسته ای ارائه شده است و حرکت بسیار شایسته نمایندگان این دوره را برای رفتن میان مردم و شنیدن صدای آنان را پاس می داریم و امیدواریم شنیدن صدای مردم کمک کند بخشی از مشکلات مرتفع شود.

شهریور در ادامه با اشاره به اینکه مشکلات شمیرانات مشکلاتی ملی است افزود: وزارت کشور ما را به عنوان یک شهرستان مستقل که نماینده و شورای شهر مستقل داشته باشد ندیده است و این مشکلی است که بر دوش شهرستان است و امیدواریم که نمایندگان در این زمینه نهایت تلاش خود را انجام دهند.

وی دومین نکته را سرشماری و جمعیت شهرستان دانست و گفت: اگر به کتاب سرشماری کشور رجوع شود عدد ۴۰ هزار نفر برای سرشماری شمیرانات ذکر شده است در صورتی که این شهرستان دارای ۵۶۰ هزار نفر جمعیت است ودر اخر هفته این جمعیت تا یک میلیون نفر نیز افزایش پیدا می کند.

شهریور بیان داشت: دولت برزیل برای المپیک ریو برای اینکه بتواند از ۲۰۰ هزار نفر میهمان پذیرایی کند بخش عظیمی از جمعیت کشور را مصرف کرد تا ۲۰۰ هزار نفر را پذیرایی کند و باید اعلام کنیم آخر هفته و روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۰۰ هزار خودرو در این منطقه تردد می کند و شمیرانتت به عنوان پایتخت دیپلماتیک کشور به حساب می آید.

فرماندار شمیرانات بیان داشت: شمیرانات ۳ هزار سال سابقه مکتوب دارد و سال ۸۴ مصوبه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ۲ چالش عمده را برای این شهرستان ایجاد کرد که چالش اول مقرر شد تا سال ۹۵ وزارت نیرو پروژه جمع آوری فاضلاب را انجام دهد و تا به امروز هیچ اقدام روشن و مشخصی در این زمینه صورت نگرفته است.

وی با بیان اینکه طی ۴۵ روز اینده یک بار برای همیشه کلنگ فاضلاب شمیرانات را بر زمین خواهیم زد اعلام کرد: در این راستا ۴۳۰ میلیارد تومان هزینه جمع اوری فاضلاب است که ۱۰۰ میلیارد تومان آن را فرمانداری تقبل کرده و نقشه اجرایی روستا ها را نیز ترسیم می کنیم و یکسال ونیم دیگر فاضلاب شهرستان را تحویل خواهیم داد.

شهریور کار دیگر صورت گرفته را اختصاص دادن هر روستا به ۵ هزار متر زمین از بنیاد مسکن اعلام کرد و بیان داشت: تصویب شد که در هر زمین یک زمین چند منظوره در بخش لواسان تحویل روستاها می شود و سومین کار زمینی برای فروش محصولات کشاورزی دامی و صنایع دستی ایجاد شود و یو تی اف هم زده شده و هفته اینده به مردم واگذار می شود و همچنین نکته بعد ایجاد مرکزی برای تهیه علوفه دامداران است که مصوب شده و پیمانکار جدید گرفته شده که اجرایی شود.

فرماندار شمیرانات اظهار داشت: ۲ موضوع مهم دیگر این است که اگر شمیرانات به حمل و نقل ریلی مجهز نشود سرنوشتی که در انتظار نیاوران است در انتظار فشم نیز خواهد بود و این منطقه تفرجگاهی و فضای بیکران و عظیم هر اتفاقی که در ان بیافتد به فاجعه نزدیکتر می شود و هر چه قدر امکانات بیشتر شود ویلاسازی بیشتر می شود لذا کارکرد شمیرانات گردشگری است و باید بپذیریم که در این مکان هتل و مهمانپذیر ساخته شود لذا باید نمایندگان طرح گردشگری و کارگروه ریلی را مصوب کنند و مردم را نجات بدهند و باید به زیرساخت ها و کلیات پرداخته شود.