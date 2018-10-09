برداشت شن و ماسه از بستر خشکیده تالاب هامون ممنوع است

وحید پورمردان در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: یگان حفاظت محیط زیست شهرستان زابل طی هفته گذشته موفق به شناسایی ۳ دستگاه لودر متخلف در بستر تالاب هامون شد.



وی افزود: با توجه به اینکه برداشت های غیر اصولی و غیر مجاز شن و ماسه از پناهگاه حیات وحش هامون منجر به تخریب محیط زیست و بحرانی تر شدن وضعیت هوا در منطقه سیستان می شود از اینرو گشت های شبانه روزی یگان حفاظت محیط زیست شهرستان زابل در محدوده تالاب هامون به منظور برخورد قانونی با متخلفین با شدت بیشتری دنبال می شود.



مدیر کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان ادامه داد: در طی گشت و کنترل های هفته گذشته محیط بانان این اداره مجموعاً سه دستگاه لودر را در مناطق مختلف تالاب متوقف کردند که یکی از متخلفین به صورت شبانه اقدام به برداشت غیر مجاز شن و ماسه از بستر تالاب می کرد.

وی تصریح کرد: متخلفین این پرونده ها به جرم اقدام به تخریب محیط زیست برای رسیدگی و پیگیری موضوع تحویل مراجع قضایی شهرستان زابل شدند.