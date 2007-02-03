علیرضا چگینی به خبرنگار مهر در اراک افزود: این تعداد طرح نیازمند 29 میلیارد تومان است تا بتواند به اشتغال‌زایی برسد.

وی تصریح کرد: با فعالیت مستمر طی دو ماه گذشته 3400 طرح آماده شد که از این تعداد 2900 طرح پس از کارشناسی به بانک‌ها معرفی شدند.

وی گفت: تاخیر در ارائه طرح‌ها به دلیل قرار گرفتن در شرایط تغییر بود. وی با اشاره به وجود برخی مشکلات در ارائه تسهیلات به متقاضیان طرح‌های زودبازده، گفت: در برخی موارد شرایط دشواری برای دریافت تسهیلات به خصوص برای محرومین ایجاد می شود که در این زمینه نیازمند شناسایی مشکلات و تدوین راهکارهای مناسب هستیم.

مدیرکل کمیته امداد استان مرکزی ایجاد ساز و کارهایی برای افزایش سرعت در دادن تسهیلات، را مورد تاکید قرار داد و در ادامه گفت: برنامه امداد در بحث اشتغال‌زایی دادن آموزش در کنار دریافت این تسهیلات است و از ابتدای امسال تا کنون بیش از دو هزار نفر تحت آموزش‌های فنی و حرفه ای قرار گرفتند.

وی امداد را بزرگ‌ترین نهاد حمایتی کشور عنوان کرد و گفت: درزمینه سهام عدالت نیز 82 هزار نفر از مددجویان امداد امام استان سهام عدالت دریافت می کنند.

اکنون بیش از 82 هزار نفر در قالب 37 هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد استان هستند و بیش از چهار هزار نفر در نوبت تحت پوشش قرار گرفتن هستند.