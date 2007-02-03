2900 طرح اشتغال زای زود بازده به بانک های استان مرکزی معرفی شد

علیرضا چگینی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود : این تعداد طرح نیازمند 29 میلیارد تومان اعتبار است تا بتواند به اشتغال زایی برسد.

وی تصریح کرد: با فعالیت مستمر طی دو ماه گذشته 3400 طرح آماده شد که از این تعداد 2900 طرح پس از کارشناسی به بانک ها معرفی شدند.

وی گفت: تاخیر در ارائه طرحها به دلیل قرار گرفتن در شرایط تغییر بود.

چگینی اضافه کرد: در کنار این موضوع 15 میلیارد طرح تهیه شده و در قالب اعتبارات سفر رئیس جمهور به تهران ارسال شده است تا جذب اعتبار شود.

وی با اشاره به وجود برخی مشکلات در ارائه تسهیلات به متقاضیان طرح های زودبازده گفت : در برخی موارد شرایط دشواری برای دریافت تسهیلات به خصوص برای محرومین ایجاد می شود که در این زمینه نیازمند شناسایی مشکلات و تدوین راهکارهای مناسب هستیم.

وی گفت : ارائه تسهیلات اشغال زا از سوی کمیته امداد به محرومین صورت گرفته است و در این مبنا اعتماد به متقاضی و حفظ حرمت وی در کنار امر نظارت مطرح است که تا کنون نیز کمترین مشکلات را داشتیم و با نظارت به موقع جلوی ایجاد مشکلات مالی را گرفته ایم.

مدیر کل کمیته امداد استان مرکزی ایجاد ساز و کارهایی برای افزایش سرعت در ارائه تسهیلات، را مورد تاکید قرار داد و گفت : برنامه امداد در بحث اشتغالزایی دادن آموزش در کنار دریافت این تسهیلات است و از ابتدای امسال تا کنون بیش از 2 هزار نفر تحت آموزشهای فنی و حرفه ای قرار گرفتند.

وی امداد را بزرگترین نهاد حمایتی کشور عنوان کرد و گفت : درزمینه سهام عدالت نیز 82 هزار نفر از مددجویان کمیته امداد استان سهام عدالت دریافت می کنند.

اکنون بیش از 82 هزار نفر در قالب 37 هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد استان هستند و بیش از چهار هزار نفر در نوبت تحت پوشش قرار گرفتن هستند.