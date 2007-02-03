هیئت دولت آیین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد را تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت‌وزیران در جلسه مورخ1/11/1385 بنا به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد را تصویب کرد.

جزئیات آیین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد

ماده1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ

ب ـ سازمان: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

پ ـ بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران

ت ـ دستگاهها: دستگاههای اجرایی موضوع این آیین‌نامه

ماده2ـ کلیه دستگاههای اجرایی مشمول ماده (145) قانون و آیین‌نامه اجرایی آن موظفند درچهارچوب سهمیه استخدامی دستگاه متبوع، حداقل بیست و پنج درصد (‌25%) نیازهای استخدامی خود را از میان فرزندان شاهد فاقد شغل و دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی معرفی شده از سوی بنیاد تأمین و نسبت به استخدام آنان از محل پست‌های بلاتصدی اقدام نمایند.

تبصره ـ در صورت نیاز به تغییر عناوین پستهای سازمانی با اعلام دستگاه مربوط، سازمان با رعایت ضوابط نسبت به اصلاح و تغییر عناوین پستهای سازمانی به منظور تحقق هدف این ماده اقدام خواهد کرد.

ماده3ـ دستگاهها موظفند درصورت نیاز به انعقاد قرارداد انجام کار معین، افراد معرفی شده از سوی بنیاد را بکارگیری نمایند.

ماده4ـ در اجرای تصویب‌نامه شماره 84515/ت34613هـ مورخ 15/12/1384 و بخشنامه شماره70597/34613 مورخ15/6/1385 کلیه دستگاههای موضوع ماده (160) قانون مکلفند در قراردادهای منعقده با پیمانکاران لزوم اولویت استفاده از افراد معرفی شده از سوی بنیاد را درج نمایند.

ماده5 ـ کلیه دستگاههای موضوع ماده (‌160 ) قانون و بانکها مکلفند ابتدا نیازهای استخدامی خود را از بین فرزندان شهید معرفی شده از سوی بنیاد که واجد شرایط می‌باشند تامین نمایند.

ماده6 ـ وزارت کار و اموراجتماعی موظف است زمینه اشتغال بکار تعداد یکصد هزار (100.000) نفر از فرزندان شاهد و ایثارگران را تا پایان اجرای قانون (سالانه 40 هزار نفر) فراهم نماید به گونه‌ای که پس از اتمام مهلت اجرای قانون مشکل بیکاری آنان مرتفع شود.

ماده7 ـ وزارت کار و امور اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور) موظف است به منظور توانمندسازی مهارتها و آمادگی شغلی فرزندان شاهد فاقد مهارت اقدام لازم را به عمل آورد.

ماده8 ـ به منظور نظارت بر حُسن اجرای این آیین‌نامه دستگاهها موظفند گزارش عملکرد اجرای این آیین‌نامه را به سازمان و بنیاد منعکس نمایند و سازمان و بنیاد نیز مکلفند به صورت سالانه گزارش لازم را به هیئت دولت ارایه نمایند.