گشتی در دنیای دانش

ساخت موتوری کوچک که با نور می کند

بی.بی.سی: دانشمندان در دانشگاه ادینبورگ موفق به طراحی و ساخت موتور بسیار کوچکی شدند که با نور قدرت یافته و می توان از آن برای ذخیره سازی مولکول ها استفاده کرد.

دستاوردی جدید در عرصه اندام های مصنوعی

نشریه لنست: دانشمندان آمریکایی موفق شدند تا با پیوند زدن رشته های عصبی از شانه به ماهیچه فوقانی سینه زنی که دستش را در حادثه موتورسواری از دست داده بود، بازوی مکانیکی وی را به حرکت درآورند.

گرمایش زمین ادامه دارد

آسوشیتدپرس: دانشمندان در نشستی بین المللی در پاریس از تداوم نگران کننده فرآیند گرمایش زمین طی قرون گذشته خبر دادند.

ارایه مدلی برای تشخیص زمان از سوی مغز

لایو ساینس: دانشمندان مدل جدیدی را طراحی کرده اند که در آن چگونگی تشخیص زمان از سوی مغز نشان داده می شود.

کشف ابر عظیمی بر فراز تیتان

پلی فول: آژانس فضانوردی اروپا اعلام کرد که کاوشگر کاسینی از شناسایی ابر عظیمی خبر داده است که به اندازه نیمی از خاک آمریکا وسعت داشته و بر فراز قطب شمال تیتان قرار گرفته است.

افزایش حساسیت جهانی به اثرات رنگ کردن مو

بی.بی.سی: محققان هشدار دادند که حساسیت در افراد مختلف در سراسر جهان به ویژه جوانان نسبت به رنگ کردن مو در حال افزایش است.

فیلتر سم آرسنیک در آب ساخته شد

واشنگتن پست: دانشمند آمریکایی با طراحی و ساخت فیلتر ویژه سم خطرناک آرسنیک در آب آشامیدنی جایزه یک میلیون دلاری را نصیب خود کرد.