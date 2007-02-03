اختلاف ریشه دار قدرت های بزرگ جهان در راه های دستیابی به صلح

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل ازخبرگزاری فرانسه، دراین نشست هممچنین وزرای امورخارجه آمریکا، روسیه و همچنین نمایندگان اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد برضرورت تسریع درتشکیل دولت فلسطین تاکید کردند.

شرکت کنندگان دراین نشست همچنین باردیگرخواسته های خود را ازجنبش حماس مبنی بر به رسمیت شناختن اسرائیل تکرارکردند.

درکنفرانس مطبوعاتی ای که بعد از نشست مذکور برگزار شد، از وجود اختلافاتی بین اعضای کمیته چهارجانبه درمورد ضرورت ازسرگیری گفتگوها با سوریه به منظور دستیابی به راه حلی برای نزاع اسرائیل و فلسطین پرده برداشته شد.

" سرگئی لاوروف " وزیرامورخارجه روسیه اظهار داشت : سوریه می تواند علاوه بر حل نزاع فلسطین و اسرائیل در حل مشکلات لبنان و عراق نقش سازنده ای داشته باشد.درعین حال "کاندولیزا رایس" وزیر امورخارجه آمریکا مذاکرات با دمشق را رد کرد.

"لاوروف" درادامه سخنان خود به طور ضمنی از تحریم های مالی علیه حماس را انتقاد کرد و گفت : "به نظرمن ما نمی توانیم از تحریم ها و انزوای حماس برای حل این مشکل استفاده کنیم همچنانکه با هر مشکل دیگری در جهان این طور عمل می کنیم".