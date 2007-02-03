هفته هفدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر - جام خلیج فارس/ توقف سایپا و استقلال و پیروزی تعقیب کنندگان صدرنشینی/ دومین دیدار پرگل ابومسلم با خداداد

به گزارش خبرنگارمهر، در این هفته تیم فوتبال سایپا در ورزشگاه خانگی برابر تیم قعرنشین فولاد خوزستان به تساوی 2 بر2 دست یافت. استقلال جدی ترین تعقیب کننده سایپا نیز در دیدار مس کرمان به تساوی بدون گل دست یافت تا دو امتیاز حساس را از دست بدهد.

در ورزشگاه حافظیه شیراز تیم فوتبال پرسپولیس 2 بر1 برق شیراز را شکست داد و سپاهان دیگر تعقیب کننده اصلی تیم های مدعی قهرمانی یک برصفر برابر راه آهن به پیروزی رسید.

اما در مشهد ابومسلم در دومین دیدار خود تحت رهبری خداداد عزیزی به یک پیروزی پرگل دیگر دست پیدا کرد و 4 بر1 ذوب آهن اصفهان را شکست داد. ابومسلمی ها در هفته شانزدهم هم چهار گل به پرسپولیس زده بودند.

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