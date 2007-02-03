شما باید مرا کمی بیشتر تحمل کنید/ هر چیزی را که در مطبوعات منعکس شده باور نکنید

به گزارش خبرگزاری مهر " تونی بلر" در گفتگو با رادیو بی بی سی افزود : " کار منطقی این است که منتظر باشیم تا پلیس تحقیقات خود را به پایان ببرد."

پلیس انگلیس درحال تحقیق درباره این مسئله است که گفته می شود افتخاراتی ازجمله ورود به مجلس اعیان و مقامات عالی به افرادی داده شده که به حزب کارگر و یا حزب مخالف محافظه کارپول داده اند.

پلیس انگلیس اخیرا و برای دومین بار از بلر درباره پرونده "پول در برابررسیدن به القاب تشریفاتی" سوالاتی را پرسید.

در حالی که درخواستها برای استعفای بلر افزایش یافته، اما وی با صراحت کمتری درباره تحقیقات پلیس انگلیس که به دستگیری هم پیمانان نزدیک وی منجر شده، صحبت کرده است. این در حالی است که بلر در این گفتگو درباره برخی جزئیات این امر سخن گفت و همچنین به این مسئله اشاره کرد که از مقام خود استعفا نخواهد کرد.

وی سال گذشته گفته بود که پیش از ماه سپتامبر استعفا خواهد کرد . هم اکنون بسیاری از مردم انگلیس خواهان استعفای وی در زمان کنونی هستند، چرا که بسیاری از اعضای حزب کارگر اعتراف می کنند که رسواییهای به وجود آمده در دوران نخست وزیری بلر در حال آسیب زدن به حزب وی است.

بلر در گفتگوی خود از مردم انگلیس خواست تا هر چیزی را که در مطبوعات منعکس شده باور نکنند ، زیرا به گفته وی همه آنها صحت ندارند.

وی همچنین علت استعفا ندادن زودهنگام خود را اینگونه ابراز کرد:" من فکر نمی کنم که این راه درست برای انجام این کارباشد و فکرمی کنم که انجام این کاربه ویژه پیش از آنکه حتی حقیقت مسیر خود را طی کند و به نتیجه برسد، کار اشتباهی است. بنابراین شما باید مرا کمی بیشتر تحمل کنید."

نخست وزیر انگلیس ادعا کرد:" من تلاش کردم تا طی 10 سال گذشته به بهترین نحو وظایف خود را انجام دهم، اما اشتباهاتی در این راه صورت گرفته است. مردم می توانند براساس آنچه که درباره من فکر می کنند ، تصوری از من در ذهن خود داشته باشند. اما من می دانم که چه نوع فردی هستم."