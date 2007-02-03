روش برگزاری مسابقات انتخابی المپیک در جودو متفاوت است/ کادر فنی تمام رقیبان را آنالیز می کند

رئیس فدراسیون جودو در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان مطلب فوق گفت: در گروه مشورتی خود در فدراسیون جودو تصمیم گرفتیم تیم ملی با مربیان فعلی در رقابت های معتبر این رشته در دنیا شرکت کرده و ضمن آمادگی نفرات ملی پوش، مربیان نیز بتوانند حریفان جودوکار ما را آنالیز کنند . حتی اگر تیمی هم اعزام نکنیم حاج یوسف زاده به عنوان سرمربی تیم به این تورنمنت ها اعزام خواهد شد.

وی در مورد رقابت های گرجستان و اینکه از مسابقات کسب سهمیه المپیک بود یا خیر؟ گفت: این مسابقات از رقابت های گزینشی المپیک نبود و خبراشتباه منتشر شده بود. ضمن اینکه من یک توضیح بدهم که تنها نفرات اول تا پنجم مسابقات قهرمانی جهان قبل از المپیک و نفرات اول مسابقات قهرمانی آسیا به طور مستقیم در المپیک شرکت خواهند داشت و سایر نفرات با حضور در تورنمنت های مختلف که از سوی فدراسیون جهانی اعلام شده کسب امتیاز می کنند و مجموع این امتیازات را لحاظ کرده و وارد المپیک خواهند شد.

رئیس فدراسیون جودو در مورد مسابقات انتخابی المپیک در قاره آسیا گفت: در قاره آسیا 4 تورنمنت برای این منظور در نظر گرفته شده است. کانوکاب در ژاپن ، جام فجر در ایران ، رقابت های بین المللی قزاقستان و آزاد کره جنوبی که تنها رقابتهای کره را پشت سرگذاشته ایم . البته مدالهای کسب شده در المپیک آسیایی دوحه نیز امتیازاتی را در پی دارد.

درخشان در مورد کاربرد نتایج جلسه کارشناسان جودو گفت: جلسه بسیار خوبی بود که اغلب کارشناسان و صاحب نظران این رشته آمدند و آزادانه صحبت های خود را بیان کردند که بسیار برای ما مفید بود. در بعد فنی مسائلی چون نحوه تمرین، چگونگی اجرای فن ، روش مسابقه و ... عنوان شد که در اردوهای ملی هم از آن استفاده می کنیم برخی پیشنهادات هم اداری بود. مثلا تشکیل دو تیم ملی یا پشتوانه سازی که آنها نیز در حال کار کارشناسی است . کلا جلسه مفیدی بود که برای آینده جودو از آن بهره های فراوانی خواهیم گرفت.

رئیس فدراسیون جودو در پایان با اشاره به رقابت های انتخابی المپیک گفت: در بالا توضیحات لازم در مورد نحوه ورود به المپیک را ارائه نمودم، بحث انتخابی المپیک در جودو با تمام رشته ها متفاوت است و این چنین نیست که اگر در یک مسابقه نتوانستیم مدال کسب کنیم ، شانس ورود به المپیک را از دست داده باشیم . البته طی روزهای آینده لیست تمام رقابت های ورودی المپیک را اعلام کرده و در اختیار مطبوعات قرار می دهیم.