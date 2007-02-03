تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه چهاردهم بهمن ماه سال1385 هجری شمسی ، مصادف است با چهاردهم محرم الحرام سال 1428هجری قمری و برابراست با سوم فوریه سال 2007 میلادی .

* در آغاز دیدارهای هفته بیست و ششم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های انگلیس امروز و امشب 9 بازی به شرح زیر برگزار می شود:

لیورپول - اورتون

منچسترسیتی - ریدینگ

ویگان آتلتیک - پورتس موث

واتفورد - بولتون

فولهام - نیوکاسل

چارلتون - چلسی

بلکبرن - شفیلد یونایتد

آستون ویلا - وستهام

میدلزبورو- آرسنال

* مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های اسپانیا (لالیگا) امشب با برگزاری 3 بازی وارد هفته بیست و یکم می شود. برنامه بازی های امشب لیگ اسپانیا به شرح زیر است:

اسپانیول - زاراگوزا

لاکرونیا - رئال مایورکا

والنسیا - آتلتیکو مادرید

* در ادامه دیدارهای هفته بیستم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های آلمان (بوندس لیگا) نیز امروز 6 بازی به شرح زیر برگزار می شود:

انرگی کوتبوس - بوخوم

آرمینیا بیله فلد - بروسیا مونشن گلادباخ

آلمانیا آخن - هانوفر

هرتابرلین - هامبورگ

ولفسبورگ - بایرن لورکوزن

اینتراخت فرانکفورت - ماینتس

* مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های ایتالیا (سری A) امشب با برگزاری 2 بازی از هفته بیست و دوم پیگیری خواهد شد. برنامه این بازی ها به شرح زیر است:

رجینا - مسینا

لیورنو - کالیاری