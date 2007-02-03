تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه چهاردهم بهمن ماه سال1385 هجری شمسی ، مصادف است با چهاردهم محرم الحرام سال 1428هجری قمری و برابراست با سوم فوریه سال 2007 میلادی .
* در آغاز دیدارهای هفته بیست و ششم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های انگلیس امروز و امشب 9 بازی به شرح زیر برگزار می شود:
لیورپول - اورتون
منچسترسیتی - ریدینگ
ویگان آتلتیک - پورتس موث
واتفورد - بولتون
فولهام - نیوکاسل
چارلتون - چلسی
بلکبرن - شفیلد یونایتد
آستون ویلا - وستهام
میدلزبورو- آرسنال
* مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های اسپانیا (لالیگا) امشب با برگزاری 3 بازی وارد هفته بیست و یکم می شود. برنامه بازی های امشب لیگ اسپانیا به شرح زیر است:
اسپانیول - زاراگوزا
لاکرونیا - رئال مایورکا
والنسیا - آتلتیکو مادرید
* در ادامه دیدارهای هفته بیستم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های آلمان (بوندس لیگا) نیز امروز 6 بازی به شرح زیر برگزار می شود:
انرگی کوتبوس - بوخوم
آرمینیا بیله فلد - بروسیا مونشن گلادباخ
آلمانیا آخن - هانوفر
هرتابرلین - هامبورگ
ولفسبورگ - بایرن لورکوزن
اینتراخت فرانکفورت - ماینتس
* مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های ایتالیا (سری A) امشب با برگزاری 2 بازی از هفته بیست و دوم پیگیری خواهد شد. برنامه این بازی ها به شرح زیر است:
رجینا - مسینا
لیورنو - کالیاری
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