رئیس جمهور وارد جاسک شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، سد جگین بعنوان‌ اولین سد غلتکی کشور به ظرفین 300 میلیون متر مترمکعب علاوه بر تامین آب شرب ساکنان شرق استان، 4500 هکتار از اراضی کشاورزی پایین دست را مشروب می‌نماید.

همزمان با افتتاح خود سد جگین که در 100 کیلومتری شهرستان جاسک قرار دارد، بند انحرافی و شبکه آبیاری و زهکشی این سد که در مجموع ‪ ۹۵۰‬میلیارد ریال از سوی بانک توسعه اسلامی و منابع داخلی هزینه در برداشته، مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

شهرستان جاسک به عنوان شرقی‌ترین نقطه استان هرمزگان در 300 کیلومتری شرق بندرعباس قرار گرفته است.

احمدی نژاد را فتاح وزیر نیرو و الهام رئیس دفتر رئیس جمهور و سخنگوی دولت همراهی می کنند.

رئیس‌جمهور در این سفر علاوه براین سد بطور همزمان 44 پروژه در زمینه‌آبرسانی، مخابرات ، راهسازی ، فرهنگی و آموزشی و در مجموع به ‌ارزش 1071 ‪ میلیارد ریال را در این منطقه محروم افتتاح می‌کندکه با افتتاح این تعداد طرح با این حجم بالای اعتبار چهره شهرستان محروم جاسک متحول می‌شود.



