۱۷ مهر ۱۳۹۷، ۱۶:۴۶

معاون استاندار قم:

کاهش تصدی مدیران علت واگذار نشدن پروژه‌های دولتی به بخش خصوصی است

قم - معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استاندار قم گفت: کاهش تصدی مدیران و اختیاراتشان موجب شده تا آنان رغبتی برای واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی نداشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد غضنفری ظهر سه‌شنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که در تالار امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد، اظهار داشت: نیازمند تعامل بیشتر با بانک‌ها برای کمک به واحدهای تولیدی که با مشکل نقدینگی مواجه شده‌اند هستیم و اعتباراتی در کشور موجود است که تا پایان سال جذب خواهد شد.

وی عنوان کرد: باید بری جذب اعتبار در حوزه گردشگری تلاش بیشتری شود و مسئولان همت کنند در این بخش اعتبار خوبی جذب شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری قم ادامه داد: پرونده‌هایی در این باره به بانک‌ها ابلاغ شده که از منابع داخلی نیز تزریق خواهیم کرد.

وی افزود: در حوزه اشتغال پایدار نرخی ابلاغ نشده و درصدهای اعتبار مشخص نیست تا ما وارد فاز اجرایی شویم.

غضنفری درخصوص واگذاری پروژه‌های نیمه تمام دولتی به بخش خصوصی نیز تصریح کرد: با واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی تصدی مدیران و اختیارات آن‌ها کاهش می‌یابد به این دلیل مدیران کاری در این باره نمی‌کنند و رغبتی برای واگذاری نشان نمی‌دهند.

