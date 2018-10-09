به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد غضنفری ظهر سه‌شنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که در تالار امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد، اظهار داشت: نیازمند تعامل بیشتر با بانک‌ها برای کمک به واحدهای تولیدی که با مشکل نقدینگی مواجه شده‌اند هستیم و اعتباراتی در کشور موجود است که تا پایان سال جذب خواهد شد.

وی عنوان کرد: باید بری جذب اعتبار در حوزه گردشگری تلاش بیشتری شود و مسئولان همت کنند در این بخش اعتبار خوبی جذب شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری قم ادامه داد: پرونده‌هایی در این باره به بانک‌ها ابلاغ شده که از منابع داخلی نیز تزریق خواهیم کرد.

وی افزود: در حوزه اشتغال پایدار نرخی ابلاغ نشده و درصدهای اعتبار مشخص نیست تا ما وارد فاز اجرایی شویم.

غضنفری درخصوص واگذاری پروژه‌های نیمه تمام دولتی به بخش خصوصی نیز تصریح کرد: با واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی تصدی مدیران و اختیارات آن‌ها کاهش می‌یابد به این دلیل مدیران کاری در این باره نمی‌کنند و رغبتی برای واگذاری نشان نمی‌دهند.