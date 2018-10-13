آرش اشاداد نویسنده و کارگردان نمایش «جنگ تمام شد» درباره اجرای این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: «جنگ تمام شد» اجرای خود را از ۴ مهرماه در تماشاخانه دیوار چهارم آغاز کرده است اما متاسفانه استقبال از این نمایش نسبت به نمایش «آرش» که تابستان امسال به صحنه بردم کمتر است، البته در کل از بازخوردها رضایت دارم. متن این نمایش برای اجرای عمومی ۴ بار رد شد و به همین دلیل برای روی صحنه بردن کار مجبور شدم تغییرات زیادی در آن بدهم.

وی درباره داستان نمایش توضیح داد: «جنگ تمام شد» درباره تعدادی سیاهپوست است که در آفریقا شورشی را بر علیه سفیدپوستان طراحی می‌کنند. در این نمایش ۲ نوع ادبیات برای دیالوگ نویسی انتخاب شده است. سفیدپوستان در این نمایش با ادبیات قرن هجدهمی صحبت می‌کنند و سیاهپوستان به زبان محاوره‌ای سخن می‌گویند.

اشاداد درباه ویژگی‌های این نمایش هم گفت: این اجرا را نمی‌توان در ژانر و سبک و سیاق ویژه‌ای طبقه بندی کرد. در این نمایش غیرممکن‌ها، ممکن شده است و همه اتفاقات با وجود غیرمنطقی بودن، در طول داستان روند منطقی پیدا می‌کنند. بستر وقوع داستان رئالیستی است اما در آن اتفاقات سوررئالی رخ می‌دهد که در عین غیرممکن بودن، منطق دارند.

وی در پایان صحبت‌هایش گفت: علی جهانجونیا، محمدرضا محمودی، امید اولیایی، امین جوادی، میلاد محمدی‌پور، محمدامین پازوکی، زینب فرحزادی بازیگران «جنگ تمام شد» هستند که تا ۳۰ مهرماه روی صحنه خواهد بود.