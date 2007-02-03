گفتگوهای عقلانی عاملی برای رفع بحران میان مسلمانان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نسیج، اولین نشست شورای علمای لبنان به ریاست شیخ محمد رشید قبانی مفتی لبنان در دارالفتوای بیروت برگزار شد و شرکت کنندگان درباره اوضاع فعلی این سرزمین و به طور کلی مسلمانان با یکدیگر گفتگو کردند .

شرکت کنندگان ضمن صدور بیانیه ای اظهار داشتند: مسلمانان نه تنها در این کشور بلکه در همه کشورهای اسلامی باید وحدت خود را طی صفهای واحد حفظ و به ایجاد همزیستی مسالمت آمیز میان گروهها و مذاهب مختلف اسلامی کمک کنند.

شرکت کنندگان در این نشست گفتگو و تفاهم را میان مسلمانان تنها راه رفع بحرانهای فعلی در جهان اسلام اعلام کرده و گفتند: مؤسسات قانونی و اسلامی با همکاری و انسجام با یکدیگر می توانند مشکلات را رفع و برای آنها راهکارهای اساسی بیابند.

آنها در ادامه دشمنی و فتنه را منجر به عدم وحدت دانسته و یاد آور شدند: دامن زدن به دشمنیها و فتنه ها منجر به از هم گسیخته شدن ارتباط مسلمانان شده و ارتباطات مشترک آنها را بر هم می زند، از این رو نه تنها همزیستی و تشریک مساعی میان مسلمانان ایجاد نمی شود بلکه دوری و دشمنی نیز افزایش می یابد.

در بیانیه ای که در پایان این نشست صادر شده، آمده بر ضرورت اعتماد بر گفتگو و راه حل مناسب برای مسائل تأکید کردند، زیرا گفتگوهای عقلانی و تفاهم در چارچوب مؤسسات قانونی و اسلامی تنها راهکار برای خروج از بحران و تنش است تا به واسطه آن تنش و جنجال فروکش کرده و از خطرات احتمالی جلوگیری به عمل آید.