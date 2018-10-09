به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، رضا اردکانیان، در حاشیه مراسم افتتاحیه سومین کنفرانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر ایران با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه ظرفیت نصب شده انرژی‌های تجدیدپذیر کشور تا برنامه ششم توسعه باید به پنج هزار مگاوات برسد، عنوان کرد: بر این اساس دولت دوازدهم در چهار ساله کاری خود هدف چهار هزار مگاواتی را در نظر گرفته است.

وی با اشاره به اینکه ظرفیت فعلی نصب شده تجدیدپذیرها به بیش از ۶۵۰ مگاوات رسیده است، اظهار کرد: با توجه به اینکه قراردادهای متعددی در دست اجراست از این رو پیش‌بینی می‌کنیم تا پیک تابستان سال ۹۸ حدود ۵۰۰ مگاوات ظرفیت جدید نیز به واحدهای فعلی ما افزوده شود. در این بین برخی مشکلات به دلیل نوسانات نرخ ارز به وجود آمده است که این مسئله نیز در حال بررسی و حل و فصل است که با این اتفاق انتظار داریم حضور سرمایه‌گذاران در این بخش سرعت بیشتری بگیرد.

اردکانیان تصریح کرد: ما در این بین امکانی را فراهم کرده‌ایم و دستورالعمل آن نیز ابلاغ شده است تا سرمایه‌گذاران مختلف بخش خصوصی بتوانند نسبت به انعقاد قراردادهای صادرات برق به کشورهای همسایه اقدام کنند و ما تنها تسهیلات لازم برای این بخش را فراهم و شبکه را در اختیار آن‌ها بگذاریم.

وی با اشاره به اینکه امکان صادارت برق به تمامی کشورهای همسایه وجود دارد، بیان کرد: ما در این صرفا بابت تسهیلی که فراهم می‌کنیم حق ترانزیتی را دریافت خواهیم کرد که از این حیث فرصت‌های شغلی بیشتری به ویژه در دشت‌های وسیع کشور فراهم خواهد شد.