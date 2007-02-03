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۱۴ بهمن ۱۳۸۵، ۱۰:۱۲

/ همزمان با آغاز دهه فجر صورت می گیرد /

تجهیز خوابگاه های دانشگاه صنعتی اصفهان به خطوط تلفن با صفر آزاد

همزمان با آغاز دهه فجر، خوابگاه های دانشگاه صنعتی اصفهان به خطوط تلفن با صفر آزاد مجهز می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، این طرح در ابتدا در خوابگاه های متأهلین و پسران و سپس تا پایان سال در خوابگاه های دختران اجرا می شود.

دانشجویان برای استفاده از خطوط تلفن آزاد باید مبلغی را به عنوان ودیعه به خوابگاه ارائه دهند.

کد مطلب 442573

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