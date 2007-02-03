تجهیز خوابگاه های دانشگاه صنعتی اصفهان به خطوط تلفن با صفر آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، این طرح در ابتدا در خوابگاه های متأهلین و پسران و سپس تا پایان سال در خوابگاه های دختران اجرا می شود.

دانشجویان برای استفاده از خطوط تلفن آزاد باید مبلغی را به عنوان ودیعه به خوابگاه ارائه دهند.