بهای نفت به 59 دلار افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بلومبرگ، آغاز کاهش 500 هزار بشکه‌ای تولید اوپک و ادامه موج سرما در آمریکا موجب تداوم روند صعودی بهای نفت شد.

دیشب در پایان معاملات هفتگی در بورس نیویورک هر بشکه نفت خام برای تحویل در ماه مارس با 1.7 دلار افزایش از هر بشکه 59 دلار فراتر رفت که بالاترین سطح آن از ماه دسامبر 2006 و کل سال 2007 محسوب می‌شود. بهای نفت برنت در بورس لندن نیز به حدود هر بشکه 59 دلار نزدیک شد.

در یک هفته اخیر، به علت رشد تقاضا برای سوخت‌های حرارتی در آمریکا به علت افت فاحش دما، بهای نفت با حدود 6.5 درصد افزایش مواجه شده که بالاترین رشد در یک هفته طی چند ماه اخیر محسوب می‌شود،‌ با این وجود بهای نفت هم‌اکنون نسبت به مدت مشابه سال قبل 8.8 درصد کمتر است.

همچنین در همین مدت مصرف سوخت در آمریکا 2.5 درصد افزایش یافته و به 20.9 میلیون بشکه در روز رسید و پیش‌بینی می‌شود مصرف سوخت‌های حرارتی در منطقه شمال شرقی آمریکا که بزرگترین منطقه مصرف انرژی در این کشور است،‌ 36 درصد بیشتر از رقم معمول باشد که احتمال افزایش بهای نفت را به دنبال دارد.