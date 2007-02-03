وقوع 40 مورد آتش سوزی در تکایای تهران

پرویز رزمیان فر، در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به تحویل حداقل 3 دستگاه خاموش کننده به هر یک از هیئت های مذهبی در تهران، خوشبختانه به میزان قابل توجهی از میزان خسارات وارده به تکایا کاسته شده و مسوولان این هیئت ها تا زمان رسیدن نیروهای آتش نشانی، اقدامات اولیه اطفاء حریق را انجام دادند.

وی گفت: طی این مدت، نشت گاز از شیلنگ های رابط کپسول گاز به وسایل پخت و پز و پس از آن نشت نفت یا گازوئیل از بخاری های داخل هیئت ها بیشترین دلیل آتش سوزی در تکایا بوده است.

معاون عملیات سازمان آتش نشانی تهران ادامه داد: همچنین عبور نامناسب دودکش ها از داخل چادر تکایا، روشن بودن موتور برق در کنار چادرها، وجود اتصالی در سیم کشی ها، حرارت زیاد تولید شده از لامپ های روشنایی در داخل تکایا از دیگر علل وقوع این آتش سوزی ها بوده است.

رزمیان فر در رابطه میزان خسارات وارده بر اثر وقوع حریق در تکایا اظهار داشت : به طور متوسط هر یک از این حریق ها بین 400 تا 500 هزار تومان خسارت به محل وارد کرده که در مجموع طی 15 روز گذشته حدود 16 میلیون تومان خسارت مالی به تکایا وارد آمده اما خوشبختانه طی در این حریق ها، خسارت جانی به بار نیامده است.