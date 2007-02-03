فعالیت رادیو مشترک مسلمانان و یهودیان بریتانیا آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یو پی آی، این ایستگاه رادیویی که با نام " سلام- شالوم" به معنای صلح به زبان عربی و عبری فعالیت می کند توجه رسانه های جهانی را به خود جلب کرده است.

این ایستگاه رادیویی که به صورت زنده از اینترنت پخش می شود با حضور مجریان مسلمان و یهودی برنامه های خود را پخش می کند.

اگر چه رادیو سلام- شالوم به طور عمده بر شباهتهای نادیده گرفته شده و فرهنگ مشترک اسلام و یهودیت تمرکز دارد اما مدیران آن اظهار داشته اند که تصمیم ندارند طی گفتگوها و بحثهای زنده خود به مناقشه اسرائیل و فلسطین اشاره کنند.

فاروق صدیق از مجریان این رادیو و عضو انجمن فرهنگی مسلمانان بریستول ابراز امیداروی کرد فعالیت این رادیو در بهبود رابطه مسلمانان و یهودیان مؤثرواقع شود.

وی افزود: زمانی که شکاف میان جوامع دینی در بریتانیا و سراسر جهان تعمیق می شود، این رادیو به مثابه پلی میان جوامع دینی و بحث درباره مشکلات آنها عمل می کند.

ایده تشکیل این رادیو از سوی دانشجویان مسلمان و یهودی دانشگاه بریستول و دانشگاه غرب انگلستان به عنوان راهی برای برقراری روابط نزدیک با یکدیگر پیشنهاد شد.

رادیو سلام – شالوم با کمکی معادل 50 هزار پوند از ظرفیت صندوق جوامع دینی دولت بریتانیا آغاز به کار می کند.

زمان پخش اولین برنامه این رادیو که با تلاش 9 ماهه مسلمانان و یهودیان بریتانیا آغاز شد هنوز اعلام نشده اما این رادیو به صورت 24 ساعته و زنده فعالیت خواهد کرد .