پگاه ارومیه با شکست سایپا شگفتی ساز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته هشتم این رقابت ها 6 بازی در شهرهای مختلف انجام شد که در میان 3 تیم مدعی و بدون شکست بالای جدول این سایپا بود که نتوانست نوار پیروزی های خود را تداوم ببخشد و از ارومیه با یک شکست به تهران بازگشت . تداوم شکست های آذر پیام ، برتری پتروشیمی برابر اتکا و اولین پیروزی بانک کشاورزی مهم ترین حوادث این هفته از مسابقات بود.

* کار بزرگ پگاه:اولین باخت سایپا

سالن خانه جوان ارومیه شاهد یک بازی زیبا و دیدنی از والیبال بود. پگاه میزبانی سایپا را بر عهده داشت . ابراهیم وطن پرست سرمربی پگاه در این دیدار با یک تغییر عمده تیم خود را به میدان فرستاده بود. " تپکوویچ " پاسور تیم ملی صربستان که تازه به این تیم پیوسته در نقش پاسور به جای علی بهبودی به بازی گرفته شد تا در کنار افشار دوست ، صادقیانی ، غلامی ، محمدی نژاد و بازارگرد در یک روز خوب شکست تیم قدرتمند سایپا را رقم بزند . پتکوویچ هر چند با بازیکنان پگاه هماهنگ نبود اما با دریافت های خوب در میانه زمین توانست وظیفه خود را خوب انجام دهد. بازی با 2 دریافت کننده نظم خاصی به بازی پگاه داده بود.

موحدی که سایپا را با نظری افشار ، نادی ، شریعتی ، محمد کاظم ، معززی خواه و جلوه ارنج کرده و هر چند مثل گذشته خوب بازی کرد ولی نتوانست مقابل دفاع و دریافت آنها این بازی خوب را تداوم دهد.

* برق با زادون پیروز شد

در اصفهان ، برق میهمان تربیت بدنی این شهر بود. اکبر نایئنی تیم خود را با شیاری ، خان احمدی ، زادون ، پزشکی ، پژمان و... به مصاف میزبان فرستاد و توانست با بازی عالی و کم نقص منصور زادون حریف را 3 بر صفر شکست دهد. تربیت بدنی هر چند میزبان بود اما یک بازی ضعیف و پر اشتباه را به تصویر کشید.

* پتروشیمی روی نوار شانس

پتروشیمی ماهشهر در ادامه روند رو به رشد و پیروزی های خود در خانه توانست اتکا تیم چهارم جدول را با شکست به تهران بفرستد. شاگردان ناصر شهنازی که گیم اول را به حریف واگذار کرده بودند در شرایطی که از شرایط آرمانی بازی های قبل فاصله داشتند توانستند با بهره گیری از اشتباهات بازیکنان اتکا یک پیروزی شیرین را به نام خود ثبت کنند. در تیم پتروشیمی شریفات یک سرو گردن بالاتر از سایرین بود و در تیم اتکا هم غیاثی بهتر از سایرنفرات بازی کرد.

* شکست خانگی استقلال

در گنبد ، استقلال این شهر میزبان گل گهر سیرجان بود که تنها در گیم دوم توانست پیروز از میدان خارج شود."بای محمد دوجی" تیم خود را با تاجر، کاشف منصور ، سعید معروف ، عیسی ارمنی ، رحمان رئوفی و عبداله ناظری به میدان فرستاد اما نتوانست مقابل تیم پرمهره سیرجانی کاری از پیش ببرد. در تیم گل گهر که شادابی همیشگی را نداشت ولی پیروز شد مهدوی، عندلیب و زارع بهتر از سایرین کار کردند.

* پایان ناکامی بانکی ها و هشتمین پیروزی صدرنشین

اما در سالن والیبال مجموعه ورزشی آزادی دو بازی انجام شد. ابتدا بانک کشاورزی و آیدانه چالدران دو تیم آخر جدول که هیچ پیروزی در کارنامه نداشتند به مصاف هم رفتند. سرمربی بانک کشاورزی، مهرگانی ، شورایی ، حسینی فرد ، فتاحی ، حسنیان پور فرهادی و خداوردی را به بازی فرستاد و پس از آنکه گیم نخست را به حریف واگذار کرد با جایگزین کرد تندروان به جای فرهادی در 3 گیم بعدی پیروز شد تا اولین برد را به نام خود ثبت کند.

در بازی دوم هم پیکان صدرنشین با نفراتی چون اکبری ، ترکاشوند، موسوی ، منصوری (مقبلی)، سلیمانی و حسینی در 3 گیم پیاپی آذر پیام ارومیه را شکست داد تا هشتمین پیروزی را به نام خود ثبت کند.

نتایج کامل بازیهای هفته هشتم

* پگاه ارومیه 3 - سایپا تهران 2

( 20- 25، 25 - 20 ، 19-25، 25-22 و 15-12)

* تربیت بدنی اصفهانی صفر - برق تهران 3

( 23-25، 21-25 و 23 - 25 )

* استقلال گنبد یک - گل گهر سیرجان 3

( 21-25، 25 - 18 ، 20-25 و 19-25 )

* پتروشیمی ماهشهر 3 - اتکا تهران یک

( 22- 25، 25- 18 ، 25-22، 28-26)

* بانک کشاورزی 3 - آیدانه چالدران یک

( 22- 25، 25 -17، 25 -21 و 25 - 20)

* پیکان تهران 3 - آذر پیام ارومیه صفر

( 25-19، 25-21 و 25-22)