به گزارش خبرنگار مهر، سید جلال ملکی عصر سه شنبه با اعلام خبر سقوط کارگر ۳۵ ساله به چاه ۸۰ متری در قیامدشت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ساعت ۲۰ و ۱۳ دقیقه امروز یک مورد حادثه سقوط در چاه در جاده خاوران مسیر شرق به غرب محله قیامدشت به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی شهرداری تهران اطلاع داده شد.

ملکی با بیان اینکه پس از اطلاع این خبر به سامانه آتش نشانی بلافاصله ۲ ایستگاه به محل حادثه اعزام می شود افزود: اتش نشانان با حضور در محل می بینند که محل حادثه یک ملک خصوصی و گاراژ شخصی بوده که یک حلقه چاه عمیق با عمق ۸۰ متر وجود داشته که مدتی بود از آن استفادهن می شد و به عنوان چاه خشک در نظر گرفته می شد و در انجا کارگران مشغول کار بودند که یکی از کارگران که در حال پایین رفتن و یا بالا آمدن بوده به یکباره از وسیله بالابر که دچار نقص شده بود از ارتفاع میانی سقوط می کند و در انتهای چاه گرفتار می شود.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران گفت: آتش نشانان محل حادثه را سریعا ایمن سازی می کنند و فرد اتش نشان وارد چاه می شود و پس از مدتی موفق می شوند این فرد که یک کارگر ایرانی ۳۵ ساله بوده است را زنده اما در حالی که دچار آسیب دیدگی شدید بود از چاه خارج کنند و توحویل عوامل اورژانس بدهند.