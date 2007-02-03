احضار عضو سابق انجمن اسلامی دانشگاه تهران به کمیته انضباطی

وحید عابدینی دانشجوی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و عضو سابق انجمن اسلامی دانشگاه تهران و علوم پزشکی به کمیته انضباطی دانشگاه تهران احضار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید عابدینی به دلیل حضور و سخنرانی در مراسم روز دانشجو که 15 آذر ماه توسط دفتر تحکیم وحدت در مقابل دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار شده بود، به کمیته انضباطی احضار شده است.



وی پیش از این نیز در خصوص اعتراضات دانشجویی مرتبط با بازنشستگی اعضای هیئت علمی و انتصابی بودن ریاست دانشگاه تهران به کمیته انضباطی فرا خوانده شده بود.