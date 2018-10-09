شجاعی به گروه شانس مجدد رفت/ مردانی حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات با حضور ۱۰۴ جودوکار از ۷۰ کشور به میزبانی آرژانتین در بوینس آیرس جریان دارد. جودو ایران در این دوره از مسابقات دو نماینده دارد. ابوالفضل شجاعی در وزن ۱۰۰- کیلوگرم دور نخست برابر «فلوری نیوهزکو» از برونئی صاحب برتری شد و در ادامه نتیجه را به «بکاریس سادوکاس» از قزقستان باخت.

وی در گروه شانس مجدد در اولین دیدار باید با «الین باگریان» از مولداوی پیکار می کند. همچنین مارال مردانی باید با «اماریا رامیرز» از دومنیکن مبارزه می کرد که از سوی داوران اجازه مبارزه پیدا نکرد. مسئولان کاروان اعزامی کشورمان در خصوص علت اتخاذ چنین تصمیمی اعتراض خود را به کمیته برگزاری ارائه داده اند.

به نظر می رسد که مردانی به دلیل مبارزه با حجاب اسلامی از حضور در مسابقات منع شده است. استفاده از حجاب اسلامی در رقابتهای جودو تاکنون فقط در مسابقات قاره ای تصویب شده و در مسابقات المپیک مجوز استفاده از حجاب اسلامی صادر نگردیده است. نمونه ای که در بازیهای پاراآسیایی نیز برای نماینده اندونزی اتفاق افتاد.

مردانی در ادامه بازهم اجازه حضور در میدان مبارزه را پیدا نکرد و از دور رقابت ها کنار رفت.