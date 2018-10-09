به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز سه شنبه در واکنش به قتل روزنامه نگار مشهور سعودی و منتقد ریاض اعلام کرد: خواستار شفافیت از سوی عربستان در این خصوص هستیم.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این خصوص گفت: از مقامات ریاض می خواهیم تا از طریق تحقیق و تفحص در این خصوص به شیوه شفافی عمل کنند.

وی در ادامه افزود: در این موضوع با مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا موافق هستیم.

ترکیه روز گذشته خواستار صدور مجوز برای بازرسی از این محل در راستای مشخص شدن وضعیت «جمال خاشقجی» روزنامه نگار منتقد عربستانی شده بود.

جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد عربستانی، هفته گذشته بعد از مراجعه به کنسولگری عربستان در شهر استانبول ترکیه ناپدید شد و از سرنوشت او اطلاعی در دست نیست. «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان سعودی هفته گذشته در مصاحبه با رسانه های آمریکایی مدعی شده بود که خاشقجی مدت کوتاهی بعد از آنکه وارد کنسولگری عربستان سعودی در استانبول شده از آنجا خارج شده است.

در همین رابطه «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه، نیز اعلام کرده که عربستان باید ثابت کند خاشقجی کنسولگری را ترک کرده است.

روزنامه واشنگتن پست در روزهای گذشته اعلام کرده بود که یک تیم ۱۵ نفره از عربستان برای کشتن خاشقجی به ترکیه سفر کرده است.

از سوی دیگر مجتهد فعال توئیتری و افشا کننده مسائل عربستان در توئیتی نوشت: منابع ترکیه اعلام کرده اند که جمال خاشقجی روزنامه نگار سعودی شکنجه و سپس به قتل رسیده است و پس از قتل نیز جسد وی مثله شده است. تصاویر همه این رویدادها موجود است.

وی در ادامه توئیت خود گفت: ویدئویی از شکنجه و قتل خاشقجی برای محمد بن سلمان ولیعهد عربستان ارسال شده است. اگر این خبر تایید شود یعنی خبر اخراج وی از ترکیه و ورود وی به عربستان صحیح نیست.

مجتهد در پایان اعلام کرد که ترکیه باید جزئیات قتل خاشقجی را به طور کامل اعلام کند.

وی افزود: به نظر می رسد ترکیه دلایل قطعی و تفصیلی درخصوص شکنجه جمال خاشقجی را می داند و این دلایل چه بسا به زودی اعلام شود. به نظر می رسد گروهی که این عملیات را انجام داده حرفه ای نبوده است چرا که نتوانسته این موضوع را پنهان و جزئیات دردناک آن را از بین ببرد. عملیاتی که نیازمند موضع جدی و قاطع ترکیه است و آیا ترکیه تنها به اعتراض اکتفا خواهد کرد؟

شبکه الجزیره به نقل از منابع آگاه گزارش داد که جسد «جمال خاشقجی» روزنامه نگار مشهور سعودی در یکی از مناطق استانبول ترکیه پیدا شده است.

گزارش‌های اولیه پلیس ترکیه حاکی است که «جمال خاشقجی» روزنامه‌نگار منتقد آل‌سعود داخل کنسولگری عربستان در ترکیه کشته شده است.

یکی از این منابع آگاه گفت: «ارزیابی اولیه پلیس ترکیه این است که آقای خاشقجی داخل کنسولگری عربستان سعودی در استانبول کشته شده است. ما معتقدیم این قتل با برنامه‌ریزی قبلی صورت گرفته و جسد او به بیرون از کنسولگری منتقل شده است».