ایلدریم: ایران، ترکیه و روسیه موفق به مهار بحران در ادلب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ترند، «بنعلی ایلدریم» رئیس پارلمان ترکیه امروز سه شنبه در اظهاراتی اعلام کرد: ایران، ترکیه و روسیه موفق به مهار بحران در ادلب سوریه شدند.

رئیس پارلمان ترکیه در ادامه افزود: با تلاش های ۳ کشور ایران، ترکیه و روسیه ایجاد موج جدید آوارگان سوری متوقف شد. البته تعهدات ضدتروریستی تنها نباید محدود به چند کشور باشد.

وی در ادامه تصریح کرد: همه کشورها باید فعالانه علیه تروریسم جنگیده و میان اَشکال آن تمایز قائل نشوند. تروریسم تهدیدی علیه همه کشورها از جمله ترکیه است که سال‌هاست با آن مواجه است.

این در حالیست که رؤسای جمهوری روسیه و ترکیه ۱۵ سپتامبر سال جاری میلادی (۲۴ شهریور ماه) در شهر «سوچی» روسیه درباره ایجاد یک منطقه غیرنظامی و نیز خط تماس میان معارضان و نیروهای دولتی سوریه در استان ادلب واقع در سوریه موافقت کردند.