پنتاگون کشته شدن دو نظامی آمریکایی درعراق را تائید کرد

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل ازخبرگزاری فرانسه، وزارت دفاع آمریکا دربیانیه ای با اشاره به سقوط یک فروند بالگرد آمریکایی درمنطقه التاجی درشمال بغداد اعلام کرد : به دنبال سقوط این بالگرد دست کم دو نظامی آمریکایی کشته شدند و جسد این دو نظامی به مقر استقرار این نظامیان بازگردانده شد.

دراین بیانیه به نوع بالگرد مذکورهیچ اشاره ای نشد، اما یک مسئول بلند پایه آمریکایی که خواست نامش فاش نشود، گفت : این بالگرد سرنگون شده از نوع ای. اچ - 64 بوده است.

ازسوی دیگرشاخه القاعده درعراق با انتشاربیانیه ای دریک سایت اینترنتی، مسئولیت این حمله را برعهده گرفت.

این درحالی است که یکشنبه گذشته نیز یک فروند هواپیمای آمریکایی در نزدیکی شهر نجف مورد هدف قرارگرفت و سقوط کرد.

23 ژانویه نیز یک فروند هواپیما از نوع ام. اچ - 6 متعلق به یک شرکت امنیتی آمریکا سقوط کرد و که درپی آن 5 تن کشته شدند.

در 20 ژانویه نیز یک فروند بالگرد آمریکایی از نوع اچ- 60 "بلک هوک" در شمال شرق بغداد با 12 سرنشین مورد هدف قرارگرفت که همه سرنشینانش کشته شدند.