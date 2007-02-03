بازی های هفته بیست و دوم سری آ لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری آنسا گزارش داد یک افسر پلیس 38 ساله در جریان شورش هواداران دیدار دو تیم کاتانیا و پالرمو کشته شد و یک افسر پلیس بشدت آسیب دید. فدراسیون فوتبال ایتالیا در نتیجه این حادثه تمام دیدارهای هفته بیست و دوم سری آ را لغو کرد.

بر پایه این گزارش ، این افسر پلیس با یک بمب دست ساز که از سوی تماشاگران به سوی او پرتاب شده بود بشدت صدمه دید و در بیمارستان گاریبالدی کاتانیا درگذشت.

پالرمو این دیدار را با نتیجه دو بر یک با پیروزی پشت سر گذاشت اما این مسابقه تحت تاثیر این حادثه تلخ قرار گرفت. پی یترو لو موناکو مدیر باشگاه کاتانیا خبر مربوط به مرگ این پلیس را تایید کرده است. موناکو به خبرنگاران گفت: من یک عمر است که به فوتبال عشق می ورزم اما اکنون باید از فوتبال جدا شوم. فوتبال دیگر برای من ارزشی ندارد.