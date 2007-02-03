به نقطه صفر رسیده ایم/ بازی با برق اهمیت فوق العاده ای دارد

ناصرشهنازی سرمربی این تیم درگفتگو با خبرنگار مهر در این مورد گفت: قبول دارم که مثل بازیهای قبل نبردیم ولی مهم پیروزی بود که به آن رسیدیم. بچه ها خیلی زحمت کشیدند و به آنچه می خواستیم دست یافتیم.

ما بازیهای خیلی خوبی درهفته های نخست انجام دادیم ولی باختیم. پس به بازی خوب امتیاز نمی دهند. یک تیم شاید در یک فصل یک روز روی فرم مناسب نباشد و ما روز جمعه این چنین بودیم.

وی در مورد بازی با اتکا گفت: اتکا به دلیل عدم حضور کشاورزی، هارمونی گذشته را نداشت ولی آنها خیلی زحمت کشیدند. اتکا یک تیم سختکوش است که برای رسیدن به پیروزی خیلی زحمت می کشید.

شهنازی در مورد بازی هفته نهم با برق گفت: بازی سنگینی در پیش داریم. برق هم در شرایط مناسبی نیست. برای آنها هم پیروزی اهمیت دارد. به همین دلیل سعی می کنیم یک بازی خوب را انجام دهیم. برق بازیکنان خوبی دارد شاید تنها تیمی باشد که تقریبا ترکیب سال قبل خود را حفظ کرده و تمرینات خود را نیز خیلی زودتر از سایر تیم ها آغاز کرده است.

سرمربی پتروشیمی ماهشهردرپایان گفت: ما تا هفته هشتم 4 برد و 4 باخت داشته ایم یعنی تازه به نقطه صفر رسیده ایم، بازی با برق برای ما خیلی اهمیت دارد. اگر مصدومان تیم برسند میتوانیم با خیالی آسوده به تهران آمده و بازی کنیم باید سخت تلاش کنیم تا به آنچه می خواهیم برسیم. ازاین پس می توانیم با پیروزی های بیشتر سیر صعودی خود را ادامه دهیم.