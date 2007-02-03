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۱۴ بهمن ۱۳۸۵، ۱۱:۰۴

/ با اعلام سازمان جهانی WOVD/

سه تیم اروپایی دیگر برای حضور در رقابتهای والیبال نشسته اعلام آمادگی کردند

تیم های فانتومی و اسپید بوسنی و هرزگوین، بیرمن مجارستان و بایر لورکوزن آلمان در سومین دوره مسابقات والیبال نشسته باشگاه های جهان شرکت می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به برگزاری سومین دوره مسابقات والیبال نشسته باشگاه های جهان به میزبانی ایران ( 15 لغایت 23 اردیبهشت ماه سال 1386 در تهران) از سوی سازمان جهانی والیبال نشسته WOVD و به صورت رسمی اعلام شد که سه تیم فانتومی و اسپید بوسنی و هرزگوین، بیرمن مجارستان و بایرلورکوزن آلمان به منظور شرکت در این مسابقات اعلام آمادگی کرده و قطعا در مسابقات حضور خواهند داشت . تیم بانجالوکا از کشور بوسنی که در گروه ب (لیست انتظار) می باشد نیز آمادگی خود را برای حضور در این مسابقات اعلام نموده است.

شایان ذکر است به منظور حضور در این دوره از مسابقات 12 تیم از کشورهای بوسنی و هرزگوین، برزیل، آلمان، مجارستان، کره، روسیه، آمریکا، ایران و نمایندگان منطقه آفریقا به عنوان تیم های اصلی در گروه الف و تیم هایی از اوکراین، صربستان، فنلاند و بوسنی به عنوان لیست انتظار در گروه ب قرار گرفته اند که در صورت عدم حضور تیم های اصلی در گروه الف جایگزین خواهند شد.

کد مطلب 442592

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