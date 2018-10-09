سهمیه ۳۱۵ میلیاردی تسهیلات اشتغالزایی شهرستان رشت

به گزارش خبرنگار مهر، علی لقمانی بعدازظهر سهشنبه درجلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری که در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان رشت برگزار شد با اشاره به دغدغه مسئولان در حوزه اشتغالزایی، اظهارکرد: سهم شهرستان رشت برای ارائه تسهیلات اشتغال در حوزه روستایی و فراگیر در مجموع ۳۱۵ میلیارد تومان است.
وی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۵۲ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال روستایی در شهرستان رشت پرداخت شده است، گفت: طرحهای مختلفی به ارزش بیش از ۲۰ میلیارد تومان در بانکهای عامل به مرحله عقد قرارداد رسیده است.
رئیس تعاون، کار و رفاه اجتماعی رشت با بیان اینکه در حوزه اشتغال روستایی طرحهایی به ارزش بیش از ۹ میلیارد تومان در یکی از بانک ها به مرحله عقد قرارداد رسیده است، خاطرنشان کرد: از این میان تنها ۲ میلیارد تومان پرداخت شده است.
لقمانی با اشاره به عودت حدود یک درصد از طرحهای معرفی شده به بانکهای عامل در حوزه اشتغال فراگیر، ادامه داد: در گذشته در پرداخت تسهیلات روستایی از سوی بانکها با مشکل مواجه بودیم که خوشبختانه با پیگیری های صورت گرفته از سوی مسئولان در هفته گذشته با رشد ۲ درصدی همراه شد.
