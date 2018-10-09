  1. استانها
  2. گیلان
۱۷ مهر ۱۳۹۷، ۲۰:۳۶

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی رشت خبرداد:

سهمیه ۳۱۵ میلیاردی تسهیلات اشتغالزایی شهرستان رشت

سهمیه ۳۱۵ میلیاردی تسهیلات اشتغالزایی شهرستان رشت

رشت- رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی رشت از سهمیه ۳۱۵ میلیارد تومانی این شهرستان در زمینه تسهیلات اشتغالزایی خبرداد و گفت: تاکنون ۵۲ میلیارد تومان در حوزه روستایی پرداخت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی لقمانی بعدازظهر سه‌شنبه درجلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری که در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان رشت برگزار شد با اشاره به دغدغه مسئولان در حوزه اشتغالزایی، اظهارکرد: سهم شهرستان رشت برای ارائه تسهیلات اشتغال در حوزه روستایی و فراگیر در مجموع ۳۱۵ میلیارد تومان است.

وی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۵۲ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال روستایی در شهرستان رشت پرداخت شده است، گفت: طرح‌های مختلفی به ارزش بیش از ۲۰ میلیارد تومان در بانک‌های عامل به مرحله عقد قرارداد رسیده است.

رئیس تعاون، کار و رفاه اجتماعی رشت با بیان اینکه در حوزه اشتغال روستایی طرح‌هایی به ارزش بیش از ۹ میلیارد تومان در یکی از بانک ها به مرحله عقد قرارداد رسیده است، خاطرنشان کرد: از این میان تنها ۲ میلیارد تومان پرداخت شده است.

لقمانی با اشاره به عودت حدود یک درصد از طرح‌های معرفی شده به بانک‌های عامل در حوزه اشتغال فراگیر، ادامه داد: در گذشته در پرداخت تسهیلات روستایی از سوی بانک‌ها با مشکل مواجه بودیم که خوشبختانه با پیگیری ‌های صورت گرفته از سوی مسئولان در هفته گذشته با رشد ۲ درصدی همراه شد.

کد مطلب 4425939

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها