تولید داروی کنترل بیماری ایدز توسط محققان ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، این دارو دارای ریشه گیاهی است و با استفاده از از دانش نانو و بیوتکنولوژی تولید شده است. داروی مذکور بر روی سیستم حیاتی و ایمنی بدن بسیار موثر عمل کرده و بیمار را از مرحله خطرناک ایدز خارج می کند.

دستیابی به این دارو بیش از 5 سال به طول انجامیده و دارویی برای کنترل این بیماری و نه درمان قطعی آن است.

لازم به ذکر است که طی روزهای اخیر مطالب مختلفی از سوی رسانه های داخلی و خارجی از یکسو و برخی مقامات پزشکی داخل و خارج کشور از سوی دیگر در خصوص داروی مذکور و میزان کنترل ایدز توسط آن منتشر شده که شفافیت هر چه بیشتر اطلاع رسانی و ارائه مستندات و نمونه های موفق آزمایش شده را ضروری می سازد.