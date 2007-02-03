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۱۴ بهمن ۱۳۸۵، ۱۰:۱۸

/ با حضور وزیر بهداشت اعلام شد /

تولید داروی کنترل بیماری ایدز توسط محققان ایرانی

تولید داروی کنترل بیماری ایدز توسط محققان ایرانی

دستاورد بزرگ دانشمندان کشور در کنترل بیماری ایدز با تولید داروی iMOD صبح امروز با حضور وزیر بهداشت و جمعی از دانشمندان حوزه علوم پزشکی کشور معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این دارو دارای ریشه گیاهی است و با استفاده از از دانش نانو و بیوتکنولوژی تولید شده است. داروی مذکور بر روی سیستم حیاتی و ایمنی بدن بسیار موثر عمل کرده و بیمار را از مرحله خطرناک ایدز خارج می کند.

دستیابی به این دارو بیش از 5 سال به طول انجامیده و دارویی برای کنترل این بیماری و نه درمان قطعی آن است.

لازم به ذکر است که طی روزهای اخیر مطالب مختلفی از سوی رسانه های داخلی و خارجی از یکسو و برخی مقامات پزشکی داخل و خارج کشور از سوی دیگر در خصوص داروی مذکور و میزان کنترل ایدز توسط آن منتشر شده که شفافیت هر چه بیشتر اطلاع رسانی و ارائه مستندات و نمونه های موفق آزمایش شده را ضروری می سازد.

کد مطلب 442594

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