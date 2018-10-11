۷۰۰ میلیون دلار ظرفیت تولید وسایل پزشکی در کشور وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مسلمی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور در بازدید از یک واحد دردست ساخت تولید وسایل پزشکی یکبار مصرف در شهرک کاسپین قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر از ضرورت سرمایه گذاری در احداث واحدهای صنعتی تولید تجهیزات و وسایل پزشکی در کشور خبر داد.

* در حال حاضر چه تعداد واحد در تولید وسایل پزشکی یک بار مصرف فعالیت می کنند؟

شرکت هایی که در تولید تجهیزات پزشکی عمومی مانند سرنگ و باند و گاز فعالیت دارند زیاد هستند و در ساخت وسایل عمومی و دستگاه هتلینگ تولیدکنندگان خوبی داریم.

در بخش البسه پزشکی و صنایع سلولزی بیش از ۲۰ شرکت داریم آما آنچه در اولویت قرار دارد در تولید پک استریل و پک جراحی نیازها بیشتر است زیرا فقط چند شرکت تولیدی داریم و باید سرمایه گذار وارد شود البته هنوز استفاده از وسایل یک بار مصرف استریل در پزشکی جا نیفتاده است.

* میزان واردات وسایل پزشکی تا چه میزان است؟

در مبلمان بیمارستانی مانند تخت و دستگاههای مانیتورینگ و الکتروکاردیوگرافی حدود ۷۰۰ میلیون دلار ظرفیت تولید داریم و در حال حاضر حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار واردات تجهیزات پزشکی در این بخش است.

اگر تولید واقعی انجام شود و دانش در کشور خودمان باشد و مواد اولیه در داخل تامین شود قطعا نیاز به خارج نداریم البته امروز با کمبودهای شدیدی در حوزه وسایل بیمارستانی مواجهیم بویژه برخی اقلام که می توان این نیاز را در داخل هم تامین کرد.

* طولانی بودن روند صدور مجوز تولید در بخش وسایل پزشکی می تواند سرمایه گذار را پشیمان کند در این زمینه چه اقدامی انجام می دهید؟



صدور مجوز با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و گاهی زمان صدور و تولید تا سه سال هم طول می کشد اما آمادگی داریم تا این دوره کوتاهتر شود لذا بازدیدهایی از طرح های دردست اجرا داریم تا اگر شرایط را مساعد دیدیم برای تسریع در صدور مجوز همراهی کرده و در این میان در تامین نیروی انسانی متخصص و کارآمد هم به کارخانه های در حال تاسیس وسایل پزشکی کمک می کنیم.

هدف اصلی ما این است اشتغال و تولید شرکت های دارای ظرفیت را حفظ کنیم و در کنار آن برای فارغ التحصیلان رشته پزشکی هم شغل ایجاد شود.

* چند درصد تجیهزات پزشکی کشور وارداتی است و تا چه میزان می توان آنها را در داخل تولید کرد؟

حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد تجهیزات پزشکی از نظر مالی وارداتی است و ما می توانیم با برنامه ریزی مدون وحمایت از واحدهای توانمند و سرمایه گذاران با صلاحیت این میزان را تا ۵۰ درصد کاهش دهیم.

اگر تولید داخلی با کیفیت باشد ما ظرفیت های خوبی داریم البته ساخت برخی تجهیزات مانند سی تی اسکن و ام آر آی مقرون به صرفه نیست نه این که نتوانیم تولید کنیم بلکه اقتصادی نیست لذا بهتر است روی کالاهای دیگر تمرکز داشته باشیم.

در ابزارآلات و صنایع های تک، سی تی اسکن، رادیولوژی، تیوپ ها که مصرف عمومی دارند ظرفیت زیاد است اگر تمرکز خود را روی تولید کالاهایی بگذاریم که ترنوبل بالایی دارد و تکنولوژی پیچیده هم نمی خواهد به هدف می رسیم و از خروج ارز هم جلوگیری می شود.

واحدهای تولید البسه و ملحفه بیمارستانی، باند زخم بندی ساده، گاز زخم، پانسمان ترمیم کننده زخم، انواع پوشش و لباسهای بیمارستانی مانند آنچه در قزوین در حال تکمیل است ارزش افزوده بیشتری دارد و برای ما در اولویت است.

* در صورت کاهش ۲۵ درصدی واردات وسایل پزشکی یک بار مصرف چه میزان صرفه جویی خواهد شد؟

ما باید در ۵ سال آینده بتوانیم سهم ۲۰ درصدی واردات پزشکی را بگیریم و در داخل تولید کنیم و سهم واردات را به ۵۰ درصد کاهش دهیم در این صورت سالانه ۵۰۰ میلیون دلار صرفه جویی ارزی می شود که رقم قابل توجهی است.

البته باید اذعان داشت همواره بخشی از تولیدات به صورت مونتاژ است و این موضوع هیچ ایرادی ندارد و ضعف هم نیست چون حتی دراروپا هم برخی قطعات از کشورهای دیگر خریداری شده و مونتاژ می شود اما آنچه موجب نگرانی ما شده این است که تولید واقعی و با کیفیت شکل بگیرد و پزشکان استفاده از آن را تایید و از آنها استفاده کنند.

به نظر می رسد در این شرایط شرکتی موفق می شود که نگاه صادرات محور داشته باشد و از ابتدا صادرات را هدف قرار دهد و به بازارهای داخلی بسنده نکند زیرا اگر فقط دنبال بازار ایران باشد دچار مشکل می شود.

بیشتر از تحریم ها نامتعادل بودن بازار به ما آسیب زده است و تاثیر گذاشته چون بیشتر کالاهای پزشکی تحریم نیستند و در دوره های گذشته هم تحریم نبودند البته در انتقال مالی مشکلات بوده اما در ۵ ماه اخیر بدلیل نوسانات ارزی دچار مشکلاتی شدیم که تولید کنندگان را دچار چالش کرد و تکلیفشان روشن نبود الان کمبودهایی داریم و کالاها در انبار گمرک یا شرکتهاست و باید توزیع شود تا به تعادل برسیم.