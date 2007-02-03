بزرگترین اجتماع جهانی مسلمانان پس از حج آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، عبدالطیف کشاورز 71 ساله گفت: برای رستگاری در جهان آخرت به این گردهمایی آمده ام چرا که استطاعت سفر حج را ندارم.

بیش از 2 میلیون مسلمان برای روز اول این اجتماع که مسلمانان طی آن نماز خود را به جماعت اقامه می کنند و به خبطه های علمای دینی گوش می دهند، شرکت کردند.

پلیس بنگلادش اعلام کرده است انتظار می رود 5 میلیون مسلمان برای این گردهمایی سه روزه وارد کشور شوند.

این گردهمایی که از روز گذشته آغاز شده، روز یکشنبه 15 بهمن ماه با آخرین نماز جماعت به پایان می رسد و انتظار می رود رهبران سیاسی و مقامات رسمی دولت نیز در مراسم اختتامیه شرکت کنند.

احمد کازی از تاجران مسلمان که در این گردهمایی شرکت کرده گفت: بیش از 30 سال است که هر سال به منظور تزکیه روح و گفتگو با خدا در این اجتماع بزرگ مسلمین شرکت می کنم.

این اجتماع بزرگ با هدف ترغیب مسلمانان به منظور استفاده از آموزه های اسلامی در زندگی روزمره خود تشکیل می شود.

این اجتماع سالانه که پس از حج بزرگترین گردهمایی مسلمانان جهان محسوب می شود برای اولین بار در سال 1946 از سوی سازمان تبلیغ جماعات برگزار شد، این در شرایطی است که برخی منابع نخستین سال برگزاری آن را به سال 1962 نسبت داده اند، این اجتماع به نوعی گردهمایی دینداران و پارسایانی تلقی می شود که به خطابه ها گوش می دهند و همواره در نمازهای جماعت و بحث های پس از آن حضور می یابند.

بنگلادش با داشتن 144 میلیون مسلمان سومین کشور پرجمعیت مسلمان در جهان محسوب می شود.