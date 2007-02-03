به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، علیرضا سیاره مدیر گروه زمین شناسی زیست محیطی این سازمان درباره آلودگی های زیست محیطی موجود در محدوده بیجار و قروه واقع در استان کردستان گفت: روستاهایی که در راستای منطقه ساختاری قروه - بیجار قرار دارند ، معمولا کنار چشمه هایی شکل گرفته اند که آب آنها حاوی مقادیر زیادی از فلزات سنگین مانند آرسنیک است. این فلزات که در برخی از سنگهای آذرین موجود در منطقه و خاکهای حاصل از هوازدگی آنها وجود دارند ، در اثر تماس با آبهای جاری و فرو رو ، به جریان آب افزوده شده و باعث انتشار آلودگی فلزات سنگین در مسیر جریان آب می شوند.

وی در ادامه تصریح کرد: متاسفانه مردم روستاهایی که از آب این چشمه ها برای مصرف آب آشامیدنی و یا از محصولات کشاورزی و دامی این محدوده استفاده می کنند در اثر ورود ناخواسته فلزات سنگین و تجمع تدریجی آنها در بدن به عوارض مختلفی نظیر سرطان پوست ناراحتی های گوارشی ، آسیب های مغزی دچار شده و سرانجام موجب مرگ زودرس می شود .

سیاره در مورد علت ایجاد آلودگی های یاد شده در کردستان یاد آور شد: فعالیت های آتشفشانی و گرمابی جوان به نحو چشمگیری باعث تمرکز و افزایش عناصر آرسنیک آنتیموان و جیوه در منطقه شده و در نهایت علت آنرا تنها باید به شرایط زمین ساختی آتشفشانی ناحیه مربوط دانست که متاسفانه محدوده ای حدود 1800 کیلومتر مربع را شامل می شود.

مدیر گروه زمین شناسی زیست محیطی در این خصوص گفت: بر اساس بررسیهای سازمان آب و فاضلاب شهری و روستایی و سازمان صنایع و معادن استان کردستان تعدادی نمونه آب از چشمه های مشکوک به آلودگی فلزات سنگین مورد آزمایش قرار گرفت که بر اساس نتایج بدست آمده مقدار آرسنیک در این چشمه ها بیشتر از حد استانداردهای بین المللی گزارش شد.

سیاره با ابراز تاسف اینکه موارد مشابه چنین آلودگی هایی در استان های زنجان و آذربایجان شرقی و غربی به سازمان گزارش شده ، تصریح کرد: این نوع از آلودگی ها در گروه آلودگی های زمین شناسی و بنیادی تقسیم بندی شده و با امکانات و پیشرفتهای علمی امروز نمی توان جلوی پیشرفت آنها را گرفت اما می توان اقدامات اساسی جهت کم کردن عوارض سو ناشی از وجود این آلودگی ها انجام داد که به همت همه سازمانها و ارگانها ذی ربط نیاز اساسی دارد.

سیاره در پایان درباره راههای جلوگیری و کاهش خطرات ناشی از پدیده آلودگی به فلزات سنگین، یاد آور شد: جابجایی روستاهای آلوده به مناطق عاری از آلودگی ، محدود کردن فعالیت های معدنکاری و انجام مطالعات زیست محیطی برای بررسی انتشار آلودگیها پیش از صدور مجوز بهره برداری ، احداث سد و گسترش شبکه های آبرسانی از مناطق دیگر به روستاهای آلوده جهت آب آشامیدنی ، تفکیک زمینهای آلوده و عدم استفاده از آنها جهت چرای دامها و کشاورزی و در صورت امکان بهسازی آنها در بخشهایی که دارای توجیه اقتصادی و زیست محیطی هستند و همچنین آموزش و اطلاع رسانی مناسب می تواند خطرات ناشی از پدیده یاد شده را کاهش دهد.