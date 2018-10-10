ناصر فغفوری در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه صیانت و فعال کردن واحدهای تولیدی از مهم‌ترین راهبردهای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان است، گفت: امسال برای تحقق این امر مهم بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی‌شده است.

وی اظهار کرد: در سال جاری افزایش تولید و استفاده از ظرفیت‌های خالی که در کارخانه‌ها است اولویت بعدی و مهم دیگر سازمان است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: طی شش ماهه سال جاری ۶۰ واحد تولیدی جدید در استان زنجان راه‌اندازی شده و پروانه بهره‌برداری گرفتند که برای بیش از هزار نفر اشتغال ایجادشده است.

فغفوری تأکید کرد: حجم میزان سرمایه‌گذاری این واحدهای تولیدی راه‌اندازی شده در استان زنجان بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان است که پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال جاری، مشابه دو سال گذشته هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری داشته باشیم.

وی افزود: صیانت از تولید و اشتغال اولویت مهم این سازمان در استان است و ما بر تحقق این امر مهم برنامه ریزی لازم را داریم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان به شعار سال نام‌گذاری شده از سوی مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: در راستای تحقق این شعار مهم سازمان حمایت لازم از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را دارد.