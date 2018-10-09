به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، میثم جعفرزاده اظهار داشت: با ‌تلاش بی‌امان تیم‌های عملیاتی و با استفاده از زنجیره نیروی انسانی، تیرهای چوبی بدون بازگشایی بخش‌هایی از مسیر سیل زده و صعب العبور حمل و هر دو روستای باقی مانده برق‌دار شده است.

وی با بیان اینکه دو روستای باقیمانده در مناطق صعب‌العبور استان مازندران قرار داشتند، اظهار کرد: روستاهای یاد شده در ارتفاعات استان واقع شده است و سیلاب راه‌های ورودی به این مناطق را کاملا از بین برده بود، به همین دلیل حمل تیرهای برق با دست یا به‌وسیله حیوانات باربر انجام شد.

مدیر کل دفتر مدیریت بحران وزارت نیرو ادامه داد: هم‌اکنون تیم های عملیاتی درحال برق‌دار کردن همه مشترکان هستند و در کل محدوده غرب مازندران مشکلی از نظر برق وجود ندارد.