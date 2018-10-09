به گزارش خبرنگار مهر، کیوان کاشفی امروز سه‌شنبه در نشست صنعتگران استان کرمانشاه با اشاره به وضعیت اقتصادی فعلی کشور اظهار داشت: این وضعیت تقریبا در ۳۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است و هیچگاه در کشور شاهد این وضعیت نبوده‌ایم.

رییس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه افزود: در پنج سال گذشته رشد سه برابری نقدینگی در کشور را داشتیم اما در این مدت رشد اقتصادی تنها چهار درصد بوده است.

وی تصریح کرد: ما از یکسو تورم را تک‌رقمی کردیم و از سوی دیگر ۲۰ درصد سود موهوم به سپرده‌های بانکی پرداخت کردیم.

کاشفی بیان داشت: اگر این نقدینگی به سمت صنعت، بورس و مسکن هدایت می‌شد شاهد این وضعیت نبودیم، اما امروز بر تمام تولید تاثیر گذاشته و صادرات را هم متضرر کرده است.

رییس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه تصریح کرد: با توجه به اینکه برخی مواد اولیه باارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده و از طرف دیگر به خارج صادر می‌شود باید در این مورد هم چاره‌اندیشی کرد و مانع از رانت‌های احتمالی در این زمینه شد.

وی افزود: پیشنهاد ما به دولت این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی را بردارد و بازار ثانویه را به سوم نزدیک کند.

کاشفی اظهار داشت: یک مسیر حداقل ۱.۵ ساله باید طی شود تا سطوح درآمدی مردم با سطوح قیمتی تعدیل شود و کشور با تکانه‌های ارزی تطبیق یابد.

رییس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه همچنین خواستار کاهش فشار به بخش خصوصی با ابلاغ بخش‌نامه‌های فوری و یک‌شبه شد.