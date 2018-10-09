حضور ۱۲هزار نفر در مسابقات قرآن و عترت دانشگاه های علوم پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی بحرالعلوم بعدازظهر سه‌شنبه در نشست خبری با اشاره به برگزاری بیست و سومین جشنواره قرآن و عترت (ع) وزارت بهداشت از ۱۸ الی ۲۱ مهرماه به میزبانی استان گیلان، اظهارکرد: این مسابقات در مجامع فرهنگی و رفاهی زیباکنار در بخش آوایی برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه ۱۲ هزار نفر از دانشگاهیان علوم پزشکی کشور در ۴۳ رشته قرآنی در جشنواره قرآن و عترت حضور دارند، افزود: اجرای جشنواره‌های قرآنی در راستای دینی کردن فضای دانشگاه و ترویج فرهنگ اسلامی از اهداف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

دبیر بیست و سومین جشنواره قرآن و عترت (ع) دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با بیان اینکه با برگزاری مستمر این جشنواره بسیاری از مفاهیم قرآنی در بین جامعه دانشگاهی ترویج‌ داده می شود، خاطرنشان کرد: حدود ۶۳ هزار نفر در جشنواره قرآن و عترت در قالب ۴۳ رشته شرکت کرده‌اند که ۵۹۵ آنها از دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان هستند.

در ادامه رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به اینکه ۳۳ هزار نفر از کارکنان و پزشکان کشور در این دوره از مسابقات شرکت کرده اند، افزود: یک هزار و ۲۰۰ نفر برگزیده شده که در زمینه‌های مختلف آوایی، کتبی، معارف قرآنی، هنری، فناوری، پژوهشی و ادبی با هم رقابت می‌کنند.