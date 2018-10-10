تغییر یا حذف کنگره شعر عاشورایی قابل قبول نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن با بیان شامگاه سه شنبه در نشست هماهنگی کنگره عاشورایی قروه، با انتقاد از تغییرات صورت گرفته برای حذف ده دوره از کنگره، اظهار داشت: این یک سرمایه معنوی است که ما به عنوان مسئول موظف به حفاظت از آن هستیم و تغییر و یا حذف آن منطقی نیست.

وی با بیان اینکه نمونه ای از تعمد برای حذف کنگره عاشورایی دیده می شود، افزود: اینکه یک تجربه ده ساله را به ناگهان بخواهند حذف کنند و چیز دیگری را جایگزین آن نمایند چندان قابل قبول نخواهد بود.

باباییان در ادامه به شیوه های مدیریت در استان و تأثیر مدیریت صحیح در برگزاری مراسم مختلف پرداخت و تصریح کرد: ما به صلاحیت خود مدیر شده ایم نه به انتخاب کسانی دیگر و من اعتقادی به کسی که توسط نماینده مجلس مدیر می شود، ندارم.

امام جمعه قروه هدف انتقادش را به سمت نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی گرفت و به انتصاب معاونت عمرانی فرماندار اشاره کرد و گفت: این خیانتی بزرگ است که برای مدیریت فشار آورده و کسانی را در این پست قرار دهیم که از عهده کوچکترین مسایل کاری هم عاجزند چه برسد به حوزه مدیریت یک ارگان.

به گفته باباییان کار در پست مدیریت فرهنگی نیازمند تدبیر و تلاش است و با پارتی مدیریت کردن جنایتی بس بزرگ است و باید هم نماینده و هم آن شخص مدیر شده به مردم پاسخ دهند که چرا این خیانت را مرتکب شده اند.

او در ادامه بار دیگر ازتغییرات مدیران دستگاه های اجرایی انتقاد کرد و خواستار رعایت حقوق مردم و اجرای صحیح مدیریت در سطح استان شد.