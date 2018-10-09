انهدام دو پهپاد جاسوسی سعودی در جیزان/گلوله باران مواضع مزدوران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، پدافند هوایی نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن روز سه شنبه دو پهپاد جاسوسی متعلق به نیروهای متجاوز را در جیزان واقع در جنوب عربستان سرنگون کرد.

نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن این دو هواپیمای جاسوسی را که در منطقه الشبکه واقع در شرق جبل الدود جیزان در حال پرواز بودند، منهدم کردند.

از سوی دیگر، یگان توپخانه‌ای یمن تجمعات مزدوران سعودی را در شرق جبل الدود در جیزان، گلوله باران کرد.

گفتنی است که رژیم سعودی بیش از سه سال است با همکاری چند کشور عربی دیگر وابسته به خود تجاوز به یمن را آغاز کرده است.

در طول این تجاوز هزاران نفر از مردم یمن شهید و زخمی و خسارات زیادی نیز به زیرساخت های این کشور وارد شده است.